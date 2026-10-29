Russell Brand, ex de Katy Perry, admite usar fama para sexo e nega estupros

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Russell Brand negou acusações de estupro e agressão sexual em tribunal de Londres. Admitiu ter usado a fama para acesso sexual, mas enfatizou a importância do consentimento. Sua esposa, Laura Gallacher, o defendeu, descrevendo-o como um pai carinhoso, apesar de reconhecer infidelidade no início do relacionamento. O ator enfrenta sete acusações, e o julgamento prossegue.

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Russell Brand, 51, admitiu ter usado a fama para conquistar mulheres, mas negou todas as acusações de estupro e agressão sexual durante depoimento prestado na quarta-feira, 28, em um tribunal de Londres. O ator britânico, que foi casado com Katy Perry, afirmou que era obcecado por sexo na juventude e reconheceu ter cometido excessos. “À medida que me tornava mais bem-sucedido e famoso, me sentia muito à vontade para usar isso para facilitar o acesso sexual, o que concordo que era errado”, declarou. Apesar da confissão sobre seu comportamento no passado, Brand negou ter forçado qualquer mulher a manter relações sexuais. “O consentimento é fundamental, essencial, necessário e, em muitos aspectos, mais importante do que o próprio sexo”, afirmou.

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Durante as mais de quatro horas de depoimento, o comediante também relatou as consequências das denúncias, que vieram a público em 2023, após uma investigação conjunta do The Sunday Times e do programa britânico Dispatches. Segundo ele, amigos e colegas de trabalho se afastaram, e ninguém que pudesse apresentar provas relevantes em sua defesa aceitou testemunhar. “Minha vida inteira foi consumida por esses acontecimentos, essas alegações, essas acusações”, desabafou.

Nesta quinta-feira, 29, foi a vez de sua mulher, Laura Gallacher, prestar depoimento. Ela saiu em defesa do marido, com quem tem três filhos, e o descreveu como “carinhoso, gentil e um pai maravilhoso”. Laura, porém, admitiu que Brand a traiu quando os dois começaram a namorar, entre 2006 e 2007. “Era evidente que ele tinha dificuldade em ser monogâmico”, contou. O casal retomou o relacionamento em 2015 e se casou dois anos depois.

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O ator responde a sete acusações envolvendo seis mulheres, incluindo três de estupro, três de agressão sexual e uma de tentativa de agressão indecente. Os episódios teriam ocorrido entre 1999 e 2009, período em que Brand se consolidou como um dos nomes mais conhecidos da televisão britânica. O julgamento prossegue nesta sexta-feira, 30, quando estão previstas as alegações finais da acusação e da defesa.