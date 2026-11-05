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Cultura

Russell Brand é condenado por estupro e três agressões sexuais em Londres

Ator e comediante britânico foi considerado culpado de quatro das sete acusações e deve receber pena de prisão; sentença sai na segunda-feira

Por Lucas Almeida 5 nov 2026, 11h40 | Atualizado em 5 nov 2026, 11h47
Russell Brand, de barba grisalha e cabelos longos, usa óculos escuros e terno marrom, caminhando ao lado de uma mulher loira de coque, óculos escuros e blazer xadrez, ambos com expressão séria, em frente a um prédio escuro
Russell Brand e sua esposa, Laura Brand, deixam o Tribunal da Coroa de Southwark, em Londres, Inglaterra. (Alishia Abodunde/Getty Images)
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O ator e comediante britânico Russell Brand foi condenado nesta quarta-feira, 4, por um crime de estupro e três de agressão sexual, em julgamento criminal em Londres. Ele foi absolvido de outras duas acusações de estupro e de uma de tentativa de atentado ao pudor.

O júri levou três dias para chegar ao veredito, depois de três semanas de julgamento. Brand era acusado de crimes contra três mulheres, cometidos em locais diferentes entre 1999 e 2009. Uma das acusações se referia a um episódio em 2001 nos escritórios da MTV no Reino Unido, onde ele começou a carreira.

Ao anunciar a decisão, o juiz Mark Bennathan avisou que a pena será de prisão e disse que provavelmente não estenderia a liberdade sob fiança do ator, segundo a revista Variety. “O senhor foi condenado por uma série de crimes, incluindo um de estupro. Minha visão atual é que, portanto, preciso mantê-lo sob custódia, não menos porque a tentação de não voltar ao tribunal para receber a sentença será enorme”, afirmou. A audiência para definir a pena está marcada para segunda-feira, 9.

No Reino Unido, a pena para estupro pode chegar a dezenove anos de prisão e, nos casos mais graves, à prisão perpétua. Para agressão sexual, o máximo é de dez anos.

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Depois de despontar na TV e no rádio britânicos, com programas no Channel 4 e na BBC, Brand ganhou projeção em Hollywood com comédias como Ressaca de Amor (2008), O Pior Trabalho do Mundo (2010) e Rock of Ages: O Filme (2012). Também dublou o Dr. Nefário na franquia Meu Malvado Favorito.

As acusações vieram a público em 2023, quando o jornal The Sunday Times e o programa Dispatches, do Channel 4, publicaram uma investigação conjunta com relatos de cinco mulheres sobre agressões e condutas abusivas do comediante.

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