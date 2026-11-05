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Cultura

Russell Brand é condenado por crimes sexuais contra quatro mulheres

Ator britânico cometeu os atos entre 2004 e 2009

Por Flávio Monteiro 5 nov 2026, 17h33
Russell Brand
Russell Brand (Lester Cohen/Getty Images)
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Russell Brand foi considerado culpado de cometer crimes sexuais contra quatro mulheres entre 2004 e 2009. A sentença do Tribunal da Coroa de Southwark diz respeito ao processo amplo, que envolvia sete acusações feitas por seis mulheres sobre episódios que tiveram início em 1999, época em que o ator começava a se destacar.

Os crimes reconhecidos pelo júri envolvem o estupro de uma mulher após um espetáculo no Hammersmith Apollo, em Londres, e três agressões sexuais contra mulheres, ocorridas em 2004, 2005 e 2009. A acusação, liderada pela promotora Riel Karmy-Jones, alegou que Brand tinha um comportamento calculista e manipulador em sua busca por relações sexuais.

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