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Cultura

Russell Brand é condenado a mais de 10 anos de prisão pelos crimes de estupro e agressão sexual

Ator e comediante teve sua sentença anunciada nesta segunda-feira, 9

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 nov 2026, 11h49 | Atualizado em 9 nov 2026, 12h00
Homem de cabelos longos e barba grisalha, usando óculos escuros e terno marrom com broche de papoula vermelha, em frente a um veículo branco
Russell Brand (Zeynep Demir/Anadolu/Getty Images)
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Russell Brand é condenado a mais de 10 anos de prisão pelos crimes de estupro e agressão sexual Priorize VEJA no Google

O ator e comediante inglês Russell Brand foi condenado a dez anos e seis meses de prisão pelos crimes de estupro e agressão sexual, conforme sentença proferida nesta segunda-feira, 9 de novembro, pelo pelo juiz Joel Bennathan no Tribunal da Coroa de Southwark, em Londres. Brand foi declarado culpado de agredir quatro das seis mulheres que o acusavam por um júri composto por oito homens e quatro mulheres, em denúncias que remontam a 2004. O artista foi absolvido de duas acusações de estupro e uma tentativa de atentado ao puder.

“Há cerca de 20 anos, Russell Brand, você estava ficando famoso. Você era inteligente e, aos olhos de muitas pessoas, engraçado e carismático. Você também se tornou um predador sexual. Seu status o protegeu até 2023, quando jornalistas publicaram alegações sobre seus estupros e abusos sexuais contra mulheres.”, começou o juiz, pouco antes de anunciar a sentença.

Bennathan chegou a dizer que a denúncia pública “empoderou” outras mulheres a denunciarem à polícia e elogiou a coragem das vítimas de irem à público atrás de justiça. Entre os crimes relatados, Brand apalpou o seio de uma colega em um pub em Londres; atacou outra mulher, apalpando-a e beijando-a na frente de seus colegas durante uma visita a uma estação de rádio; de ter agredido e humilhado mais uma vítima na frente de outras pessoas; e outro caso envolvendo a gravação de um comercial.

“Antes de proferir a sentença, faço uma pausa para homenagear a determinação e a coragem de todas as mulheres cujos depoimentos relatei. Não aumento sua punição por causa disso, mas todas aquelas mulheres tiveram que enfrentar o confronto e ouvir que mentiram, distorceram a verdade ou concordaram com suas exigências sexuais. Tudo isso aconteceu por sua causa e por causa das suas ordens.”, disse o magistrado, que determinou que Brand deverá cumprir dois terços da pena de 10 anos e meio antes de poder solicitar liberdade condicional, o que significa que ele ficará atrás das grades por sete anos.

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