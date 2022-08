Rushdie deve perder um olho após ataque em Nova York, afirma empresário

O agente de Salman Rushdie, Andrew Wylie, confirmou que o escritor de 75 anos deve perder um olho depois de ser atacado a facadas durante um evento realizado nesta sexta-feira, 12, em Nova York

Segundo o empresário, em nota enviada ao jornal The New Yok Times, o autor está usando um respirador. Wylie relatou ainda que os nervos do braço de Rushdie foram cortados e seu fígado foi esfaqueado e danificado

As autoridades americanas identificaram o suspeito da agressão como Hadi Matar, um homem de 24 anos do distrito de Fairview, em Nova Jersey. Ele foi levado imediatamente sob custódia por um policial que trabalhava no local, e a polícia ainda está determinando quais serão as acusações contra Matar.

De acordo com o major Eugene Staniszewski, Hadi Matar tinha um ingresso para acessar o evento e entrou na instituição normalmente, como os outros espectadores. Ainda não há indicação do que motivou o crime e acredita-se que o suspeito agiu sozinho. Matar ainda acertou o mediador do evento, que também foi levado para o hospital com um ferimento no rosto

Salman Rushdie recebeu atendimento no local por uma médica endocrinologista que estava na plateia antes de ser levado ao hospital. Rita Landman afirmou o escritor recebeu várias facadas, “incluindo uma no lado direito do pescoço, e que havia uma poça de sangue sob seu corpo”.