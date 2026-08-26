Rupert Grint retornará ao papel de Ron Weasley em peça de ‘Harry Potter’ na Broadway

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Rupert Grint, o eterno Ron Weasley, volta à Broadway em “Harry Potter and the Cursed Child”. Ele viverá o bruxo adulto e pai, de fevereiro a maio de 2027, seguindo o sucesso de Tom Felton na peça. Grint celebra o ciclo de interpretar Ron novamente, agora como pai, em um papel “familiar e novo”.

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O ator Rupert Grint, 38, anunciou nesta quarta-feira, 26, que retornará ao papel que o fez mundialmente famoso. O ruivo interpretará Ron Weasley na peça da Broadway Harry Potter and the Cursed Child, que retrata a vida adulta dos bruxos, agora pais de alunos da escola de magia Hogwarts.

Sua estreia na peça está marcada para 2 de fevereiro de 2027, e ele deve permanecer no papel até 30 de maio do mesmo ano. A participação ocorrerá poucos meses após a saída de Tom Felton, ator que interpretou o vilão Draco Malfoy nos sete filmes da saga e integra o elenco da peça desde novembro de 2025.

A decisão revitalizou a carreira de Felton, que havia aparecido em poucas obras de renome após Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 2 (2011). Desde que deu as caras na produção da Broadway, ele ajudou o espetáculo a ter sua semana mais rentável: 3,7 milhões de dólares foram levantados entre 22 e 28 de dezembro.

De forma similar, Grint não teve grandes papéis fora da franquia. Recentemente, deu as caras em papéis secundários no thriller Batem à Porta (2023) e na série Servant (2019-2023), ambos produzidos por M. Night Shyamalan.

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“Ron Weasley é uma parte de mim desde meus 11 anos e mal posso esperar para reencontrá-lo nesta fase da minha vida. É como completar um ciclo, e me parece muito especial voltar ao seu lugar agora que ambos somos pais. É um papel muito familiar e, ao mesmo tempo, completamente novo. A alegria de estar de volta à Broadway, dessa vez com um personagem que definiu minha vida, é muito emocionante”, escreveu ele em comunicado.

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