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Cultura

Rupert Grint retornará ao papel de Ron Weasley em peça de ‘Harry Potter’ na Broadway

Ruivo segue os passos de Tom Felton, intérprete de Draco Malfoy, e volta ao personagem que lhe fez mundialmente famoso

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 ago 2026, 11h47 | Atualizado em 27 ago 2026, 11h59
Homem branco de cabelo ruivo e barba rala, sorrindo, com o dedo indicador direito na têmpora, vestindo camisa preta sobre camiseta branca, contra fundo azul
Rupert Grint no festival de Berlim em 2026 (Soeren Stache/picture alliance/Getty Images)
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Rupert Grint retornará ao papel de Ron Weasley em peça de ‘Harry Potter’ na Broadway Priorizar nos meus resultados Google

O ator Rupert Grint, 38, anunciou nesta quarta-feira, 26, que retornará ao papel que o fez mundialmente famoso. O ruivo interpretará Ron Weasley na peça da Broadway Harry Potter and the Cursed Child, que retrata a vida adulta dos bruxos, agora pais de alunos da escola de magia Hogwarts.

Sua estreia na peça está marcada para 2 de fevereiro de 2027, e ele deve permanecer no papel até 30 de maio do mesmo ano. A participação ocorrerá poucos meses após a saída de Tom Felton, ator que interpretou o vilão Draco Malfoy nos sete filmes da saga e integra o elenco da peça desde novembro de 2025.

A decisão revitalizou a carreira de Felton, que havia aparecido em poucas obras de renome após Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 2 (2011). Desde que deu as caras na produção da Broadway, ele ajudou o espetáculo a ter sua semana mais rentável: 3,7 milhões de dólares foram levantados entre 22 e 28 de dezembro.

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De forma similar, Grint não teve grandes papéis fora da franquia. Recentemente, deu as caras em papéis secundários no thriller Batem à Porta (2023) e na série Servant (2019-2023), ambos produzidos por M. Night Shyamalan.

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“Ron Weasley é uma parte de mim desde meus 11 anos e mal posso esperar para reencontrá-lo nesta fase da minha vida. É como completar um ciclo, e me parece muito especial voltar ao seu lugar agora que ambos somos pais. É um papel muito familiar e, ao mesmo tempo, completamente novo. A alegria de estar de volta à Broadway, dessa vez com um personagem que definiu minha vida, é muito emocionante”, escreveu ele em comunicado.

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