Quem viu Anny Bergatin, conhecida Ruivinha de Marte, na época em que ela viralizou nas redes sociais com um vídeo dançando, talvez não a reconheça facilmente hoje. Com mais de 9,1 milhões de seguidores no Instagram, ela começou o seu processo de ganho de massa mascular por volta de 2024. Em setembro do ano passado, Ruivinha chegou a anunciar que iria se dedicar a competições de fisiculturismo, na categoria biquíni, mas o projeto acabou não indo adiante.

A transformação visual, que incluiu a realização de procedimentos estéticos, contou com reeducação alimentar e musculação, com uma rotina de treinos intensos. Desde o início da mudança, quando pesava 43 kg, ela já ganhou mais de 20 kg. Agora ela passou a estrelar campanhas publicitárias para academias e suplementos alimentares. Entre os procedimentos estéticos realizados, estão uma harmonização facial, plásticas no nariz, na boca e no queixo e ainda colocou próteses de silicone nos seios.

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