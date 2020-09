Royal Academy quer vender um Michelangelo para salvar 150 empregos

A obra-prima do renascimento, feita em alto-relevo de mármore por Michelangelo, conhecida como Taddei Tondo, poderá ser vendida pela Royal Academy, proprietária da peça, para pagar as dívidas da centenária instituição e salvar 150 empregos. O valor estimado da peça é de 100 milhões de libras, cerca de 691 milhões de reais, e foi apontada pelo artista britânico John Constable como “uma das mais belas obras de arte que existem”.

De acordo com uma reportagem do jornal britânico The Guardian, a instituição já estava em crise financeira antes mesmo da pandemia, mas a situação ficou drástica durante a quarentena. De acordo com fontes ouvidas pelo jornal, alguns membros da academia acham válido a venda da peça para salvar os empregos. A presidente da instituição, Rebecca Salter, no entanto, disse estar horrorizada com a ideia.

A escultura de 515 anos foi doada a galeria em 1829 após a morte de sua proprietária, Lady Margaret Beaumont, para servir de inspiração aos novos alunos e é a única peça de escultura de Michelangelo na Inglaterra. A obra, que está inacabada, mostra a Virgem e o Menino com São João e leva o nome de Taddei Tondo porque foi encomendada na época pelo comerciante de tecidos Taddeo Taddei. Já palavra “tondo” refere-se a sua forma circular.