Roupa Nova desembarca no Rio para show romântico na Marina da Glória

Marcado por um repertório que atravessa gerações, o Roupa Nova desembarca no Rio de Janeiro em dezembro para um show na Marina da Glória.

A banda será uma das atrações da Noite do Rock Romântico do Clássicos do Brasil, ao lado de Fábio Jr. e Paulo Ricardo.

Os integrantes prometem apresentar sucessos de diferentes fases da carreira, incluindo músicas que se tornaram parte da memória afetiva dos brasileiros.

O show acontece poucos meses depois do retorno da banda ao Rock in Rio, após 35 anos, quando dividiu o palco com Guilherme Arantes.

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“O mais emocionante foi perceber que muita gente que estava naquela plateia nem tinha nascido quando tocamos no Rock in Rio pela primeira vez. Ver aquela multidão cantando nossas músicas mostrou, mais uma vez, que a música tem uma força que ultrapassa o tempo”, afirma Kiko, guitarrista do grupo.

Realizado pela PECK e apresentado pelo Ministério da Cultura, Petrobras e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, o Clássicos do Brasil acontece nos dias 28 e 29 de novembro e 5 e 6 de dezembro, reunindo grandes nomes da música brasileira.