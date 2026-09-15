Roteirista do Altas Horas lança livro com relatos da população LGBTQIA+
'Cartas Além do Armário: Outras Vozes LGBT+' é o segundo livro do jornalista Fred Itioka
O livro “Cartas Além do Armário: Outras Vozes LGBT+”, o segundo do jornalista e roteirista do Altas Horas Fred Itioka, reúne 42 cartas anônimas de pessoas de diferentes regiões e contextos do país.
A obra será lançada em 18 de setembro, das 19h às 22h, na Livraria da Travessa do Shopping Iguatemi, em São Paulo.
Publicado pela Edições Cândido, o livro reúne relatos sobre medo, violência, abandono, pertencimento, relações familiares e reconstrução da própria identidade.
Entre os autores das cartas estão pessoas LGBTQIA+ com mais de 70 anos, um refugiado palestino que vive atualmente no Paraná, uma mulher egressa do sistema prisional, pessoas trans e travestis.
A obra dá continuidade ao projeto iniciado com “Cartas fora do armário”, primeiro livro de Fred Itioka. O anterior nasceu de uma investigação sobre as relações entre homens gays e seus pais e reuniu histórias marcadas por silêncio, preconceito, afeto e dificuldades de diálogo.
Para o novo livro, a pergunta mudou. Em vez de se concentrar no momento da saída do armário, Fred buscou entender o que acontece depois dessa experiência.
Algumas cartas falam sobre o afastamento de familiares ou relacionamentos marcados pela violência. Outras registram processos de libertação, reconhecimento e reconstrução.
“Essa carta mudou de propósito. Ela não é um pedido, não é um desabafo, tampouco um exercício. É uma liberação”, escreve E. , homem gay cis de 34 anos, do interior de Pernambuco.
Em outra carta, H. , homem gay cis de 27 anos, que deixou Gaza e hoje vive como refugiado no Paraná, relata: “Aprendi a chorar. Eu que nunca me permiti com medo da sua violência e da violência dos homens”.
Já uma mulher trans de Porto Alegre escreve sobre a decisão de romper com uma relação que lhe causava sofrimento: “Mesmo dentro deste oceano imenso e escuro de sentimentos de medo, insegurança e abandono, eu sou feliz, estou no auge da minha vida e você não faz parte disto”.
O anonimato é uma escolha central do projeto. Fred Itioka decidiu não reunir relatos de pessoas conhecidas publicamente, mas de pessoas cujas experiências raramente ganham espaço em livros, pesquisas ou reportagens.
“Eu preferi focar em pessoas que nunca falaram sobre a questão e que permanecem anônimas não apenas pela privacidade e segurança delas, mas também para que quem for ler possa se reconhecer um pouco naquelas linhas”, afirma o autor.
Para Fred, o anonimato permite que o leitor se concentre nas experiências narradas. Uma carta pode remeter a um filho, um primo, um colega de trabalho ou a qualquer pessoa que compartilhe vivências semelhantes.
“Cartas Além do Armário, de certa forma, é minha forma de dizer: nós existimos para além das pesquisas e estatísticas. Temos nomes e CPFs, somos eleitores e pagamos impostos”, afirma Fred.
Além das cartas, o livro traz conteúdos informativos relacionados aos temas abordados nos relatos, entre eles a situação de refugiados LGBTQIA+ e o lesbocídio.
A obra tem prefácio, em formato de carta, do psicólogo Alexandre Coimbra Amaral, texto de orelha da jornalista Sandra Annenberg e abertura com poema e canção da cantora e compositora Urias.
O livro também será lançado no Rio de Janeiro, em 25 de setembro, na Livraria Blooks Botafogo.