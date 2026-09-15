Roteirista do Altas Horas lança livro com relatos da população LGBTQIA+

O livro “Cartas Além do Armário: Outras Vozes LGBT+”, o segundo do jornalista e roteirista do Altas Horas Fred Itioka, reúne 42 cartas anônimas de pessoas de diferentes regiões e contextos do país.

A obra será lançada em 18 de setembro, das 19h às 22h, na Livraria da Travessa do Shopping Iguatemi, em São Paulo.

Publicado pela Edições Cândido, o livro reúne relatos sobre medo, violência, abandono, pertencimento, relações familiares e reconstrução da própria identidade.

Entre os autores das cartas estão pessoas LGBTQIA+ com mais de 70 anos, um refugiado palestino que vive atualmente no Paraná, uma mulher egressa do sistema prisional, pessoas trans e travestis.

A obra dá continuidade ao projeto iniciado com “Cartas fora do armário”, primeiro livro de Fred Itioka. O anterior nasceu de uma investigação sobre as relações entre homens gays e seus pais e reuniu histórias marcadas por silêncio, preconceito, afeto e dificuldades de diálogo.

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Para o novo livro, a pergunta mudou. Em vez de se concentrar no momento da saída do armário, Fred buscou entender o que acontece depois dessa experiência.

Algumas cartas falam sobre o afastamento de familiares ou relacionamentos marcados pela violência. Outras registram processos de libertação, reconhecimento e reconstrução.

“Essa carta mudou de propósito. Ela não é um pedido, não é um desabafo, tampouco um exercício. É uma liberação”, escreve E. , homem gay cis de 34 anos, do interior de Pernambuco.

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Em outra carta, H. , homem gay cis de 27 anos, que deixou Gaza e hoje vive como refugiado no Paraná, relata: “Aprendi a chorar. Eu que nunca me permiti com medo da sua violência e da violência dos homens”.

Já uma mulher trans de Porto Alegre escreve sobre a decisão de romper com uma relação que lhe causava sofrimento: “Mesmo dentro deste oceano imenso e escuro de sentimentos de medo, insegurança e abandono, eu sou feliz, estou no auge da minha vida e você não faz parte disto”.

O anonimato é uma escolha central do projeto. Fred Itioka decidiu não reunir relatos de pessoas conhecidas publicamente, mas de pessoas cujas experiências raramente ganham espaço em livros, pesquisas ou reportagens.

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“Eu preferi focar em pessoas que nunca falaram sobre a questão e que permanecem anônimas não apenas pela privacidade e segurança delas, mas também para que quem for ler possa se reconhecer um pouco naquelas linhas”, afirma o autor.

Para Fred, o anonimato permite que o leitor se concentre nas experiências narradas. Uma carta pode remeter a um filho, um primo, um colega de trabalho ou a qualquer pessoa que compartilhe vivências semelhantes.

“Cartas Além do Armário, de certa forma, é minha forma de dizer: nós existimos para além das pesquisas e estatísticas. Temos nomes e CPFs, somos eleitores e pagamos impostos”, afirma Fred.

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Além das cartas, o livro traz conteúdos informativos relacionados aos temas abordados nos relatos, entre eles a situação de refugiados LGBTQIA+ e o lesbocídio.

A obra tem prefácio, em formato de carta, do psicólogo Alexandre Coimbra Amaral, texto de orelha da jornalista Sandra Annenberg e abertura com poema e canção da cantora e compositora Urias.

O livro também será lançado no Rio de Janeiro, em 25 de setembro, na Livraria Blooks Botafogo.