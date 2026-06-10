Rosinha pede demissão: confira resumo de Coração Acelerado nesta quarta, 10
Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento
Capítulo 128 – quarta-feira, 10
Naiane finge estar junto a João Raul em sua festa, e o cantor se incomoda. Eduarda sofre com seus sentimentos por Leandro. Palhares e Cinara ficam juntos novamente. Ronei se declara para Zilá e afirma que não quer perdê-la. Janete ajuda Alaorzinho. Malvino agrada Agenor, e Laurinha aprova. Walmir garante a Alaor que sabe se cuidar. Rosinha pede demissão para João Raul e passa a trabalhar com Agrado e Eduarda. Ronei decide que Eduarda viajará só com Leandro, a fim de poupar Agrado, que está com o pé machucado. Cláudio comenta com João Raul sua preocupação com Walmir. Orientado por Ronei, João Raul convida Naiane para morar em sua mansão.