Rosenda reconhece o marido: confira resumo de Lá Na Minha Terra nesta quinta-feira, 26/11
Resumo da novela das 6 da Globo, escrita por Mario Teixeira
Capítulo 16 no ar dia 26, quinta-feira
Celestina chantageia Cesário, exigindo uma alta quantia para impedir seu encontro com Rosenda. Lina repreende Raimundo pela forma como lhe pediu em casamento, e os dois acabam discutindo. Almerindo pede que Lourdes vá até a pensão de Celestina a fim de encontrar Rosenda. Cesário deixa a pensão às pressas e acaba causando um acidente com Lourdes. Rosenda reconhece o marido, que foge pelas ruas de São Paulo. Celestina tenta convencer Rosenda de que ela se confundiu. Lourdes conversa com Rosenda sobre Almerindo. Raimundo pede ajuda a Lina para salvar seu cabrito. Ismália desconfia de que Cesário tem uma amante.