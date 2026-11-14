Rosenda afasta Lina de Raimundo: confira resumo de Lá Na Minha Terra neste sábado, 14/11
Resumo da novela das 6 da Globo, escrita por Mario Teixeira
Capítulo 06 no ar dia 14, sábado
Rosenda afasta Lina de Raimundo, mas dá abrigo ao rapaz. Socorro comenta com Damaso que Cosminha e Saviana falarão mal deles. Cesário flagra Alice mexendo em seu cofre, e repreende a filha. Cosminha maldiz Socorro para Padre Honório. Rosenda procura Cosminha, que é rude com a cunhada. Águeda se entristece ao perder a bezerra que havia encontrado, e Brícia afirma que o animal pertence a Almerindo. Ismália conversa com Daniel a respeito de Cesário. Lourdes e Elias são impedidos de entrar no escritório de Cesário, a mando de Ismália. Padre Honório passa mal, e Cosminha se desespera.