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Cultura

Roqueiros adotam tom professoral para agitar público do Rock in Rio

Rodas Punk — ou moshpits — foram exigidos pelos artistas no palco como tarefa de casa

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 set 2026, 10h22
Dois homens tatuados se apresentam em um palco escuro. Um guitarrista sem camisa, com cabelo loiro e barba, canta em um microfone. Ao lado, um vocalista de moletom preto, com cabelo escuro e barba, canta com a boca aberta, segurando um microfone.
Zacky Vengeance e M. Shadows, do Avenged Sevenfold, no Rock in Rio 2026 (Alex Woloch/Rock in Rio/Divulgação)
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Os dois primeiros dias do Rock in Rio 2026 foram dedicados ao rock, mas nem sempre o público correspondeu à paixão dos artistas que se esguelavam no palco. Nos shows de Bring Me The Horizon, Machine Gun Kelly e Avenged Sevenfold — todos apresentados sobre o Palco Mundo neste sábado, 5, vocalistas adotaram tom professoral para agitar o público e exigir a formação de rodas punk — ou “moshpits” — que deixaram de se formar por conta própria. No calor do momento, o inglês Oliver Sykes até mesmo se confundiu e pediu em português: “Por favor, São Paulo”.

Já os metaleiros do Avenged Sevenfold estranharam a resposta contida do público. Durante seu show na madrugada de domingo, 6, o cantor M. Shadows questionou: “Vocês estão educados demais hoje, será que é a chuva”?

Uma vez cutucados, porém, certos espectadores obedeceram aos ídolos e botaram para quebrar. Ponto alto da noite, o show do Bring Me The Horizon acabou tendo múltiplos moshpits e alguns sinalizadores acesos. No embalo dos músicos, até mesmo integrantes da área dedicada a pessoas com deficiência criaram uma roda à própria maneira, vídeo que tem viralizado nas redes:

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Já enquanto o Avenged Sevenfold cantava Hail to the King, single de 2013, até um segurança se juntou à folia e empunhou sinalizadores enquanto fãs do grupo se digladiavam amigavelmente ao seu redor.

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