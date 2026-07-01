Ronei se choca: confira resumo de Coração Acelerado nesta quarta, 1
Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento
Capítulo 141 – quarta-feira, 1
Walmir confunde Irene com Amélie. Rosinha comenta com João Raul que Agrado ainda gosta dele. Ronei descobre que Zilá conheceu Soraia, a mãe de Leandro. Todos comentam a história entre Agrado, Eduarda e Leandro. Naiane comemora a discórdia entre as amigas. Janete apoia Agrado. Nora explica a Cinara que o efeito do chá dado a Palhares passará em breve, e incentiva a neta a ficar com o rapaz. Eva e Vânia descobrem que estão sendo enganadas por Bará. Zuzu conversa com Agrado sobre Eduarda. Cinara e Palhares reatam o namoro. Walmir agrada Irene. João Raul visita Agrado e afirma torcer para que ela e Eduarda se entendam. Ronei fica chocado com intenção de Eduarda.