Ronei sabota João Raul: confira resumo de Coração Acelerado nesta quarta, 22
Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento
Capítulo 157 – quarta-feira, 22
João Raul decide vender sua casa para Eduarda. Ronei anuncia a Naiane e Gael que Pepê Figueiredo deseja firmar uma parceria com os dois. Cinara não se conforma com o fato de Nora trabalhar sem cobrar. Malvino sente ciúmes dos cuidados de Esteban com seu bebê. Walmir comenta com João Raul que deseja morar com Irene. Leandro e Alaor pressionam Xavier a revelar o mandante do crime que vitimou Soraia. Nora conversa com Cinara sobre a importância do trabalho com as ervas do Caturama. Ronei sabota João Raul. Agrado convida João Raul para passar um tempo em sua casa. Eduarda e Leandro reúnem suas famílias. Alaorzinho surpreende Janete e a convida para morar com ele. Xavier revela a Zilá que Alaor o pressionou.