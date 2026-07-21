Ronei provoca João Raul: confira resumo de Coração Acelerado nesta terça, 21
Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento
Capítulo 156 – terça-feira, 21
Alaor garante a Leandro que vai descobrir o real mandante do crime contra Soraia. Zilá sente inveja do amor entre Janete e Alaorzinho. Ronei provoca João Raul. Malvino sente ciúmes de Esteban com Laurinha. O lançamento de Agrado e Eduarda é um sucesso. Agrado convida João Raul para cantar com ela. Naiane comemora o sucesso de Gael nas redes sociais. João Raul e Agrado se revoltam contra Ronei quando o produtor tenta impedir o cantor de se apresentar com a moça. Irene se preocupa com Gael. Pepê Figueiredo procura Ronei para falar de Naiane. Eduarda afirma que pode ajudar João Raul contra Ronei.