Ronei passa mal: confira resumo de Coração Acelerado nesta terça, 30
Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento
Capítulo 140 – terça-feira, 30
Eduarda fica conflituada com o beijo em Leandro. Walmir incentiva João Raul a dar uma nova chance para Agrado. Gael se preocupa com a reputação de Naiane, que fica encantada com o rapaz. Talita divulga uma foto de Eduarda e Leandro juntos no hotel em Brasília, e Ronei passa mal. Agrado confronta Eduarda sobre Leandro. Laurinha repreende Malvino por tentar controlar seus passos. Janete comemora o sucesso do desfile e agradece a Alaorzinho. Ronei propõe um plano para Zilá se vingar de Janete e Alaorzinho.