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Cultura

Ronei passa mal: confira resumo de Coração Acelerado nesta terça, 30

Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jun 2026, 14h00
Isabelle Drummond como Naiane, sua vilã em 'Coração Acelerado', nova novela das 7 da Globo
Isabelle Drummond como Naiane, sua vilã em 'Coração Acelerado', nova novela das 7 da Globo  (Reprodução/Manoella Mello/TV Globo)
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Capítulo 140 – terça-feira, 30

Eduarda fica conflituada com o beijo em Leandro. Walmir incentiva João Raul a dar uma nova chance para Agrado. Gael se preocupa com a reputação de Naiane, que fica encantada com o rapaz. Talita divulga uma foto de Eduarda e Leandro juntos no hotel em Brasília, e Ronei passa mal. Agrado confronta Eduarda sobre Leandro. Laurinha repreende Malvino por tentar controlar seus passos. Janete comemora o sucesso do desfile e agradece a Alaorzinho. Ronei propõe um plano para Zilá se vingar de Janete e Alaorzinho.

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