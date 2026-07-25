Ronei ameaça Xavier: confira resumo de Coração Acelerado neste sábado, 25
Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento
Capítulo 160 – sábado, 25
Xavier exige que Zilá lhe dê mais dinheiro em troca de seu silêncio sobre Soraia. Eduarda aceita cuidar de Sol enquanto Valéria viaja com Nelson. Naiane se incomoda com suas diferenças em relação a Gael. Agrado apoia João Raul, que afirma que dará a volta por cima apesar das sabotagens de Ronei. Cinara sofre ao pensar em Alaor, acreditando que o empresário está doente como Zuzu falou. Tino se irrita com Esteban por conta de Laurinha. Malvino desabafa com Alaorzinho sobre Laurinha. Alaor estranha o comportamento de Zuzu e Cinara com ele. Irene fala mal de Naiane, e Gael não gosta. Esteban, Naiane e Laurinha pensam em editar o vídeo de Gael atrapalhado no restaurante. Ronei ameaça Xavier. Zuzu aceita se casar com Alaor. Xavier procura Leandro, e ouvem-se disparos.