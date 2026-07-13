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Cultura

Rolling Stones homenageiam Amy Winehouse com cover afiado em novo disco; escute

‘Ela foi uma joia perdida’, disse Ronnie Wood, amigo da cantora

Por Raquel Carneiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 jul 2026, 10h33
Amy Winehouse durante performance com o Rolling Stone, Mick Jagger, durante o festival Isle of Wight, em Newport, 2007
Amy Winehouse durante performance com o Rolling Stone, Mick Jagger, durante o festival Isle of Wight, em Newport, 2007 (Getty Images/VEJA)
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Em seu novo álbum Foreign Tongues, a banda The Rolling Stones gravou um cover de You Know I’m No Good, canção de Amy Winehouse, presente em seu último disco, Back to Black, de 2006. Mantendo a base musical da produção, os roqueiros optaram pela faixa para celebrar e homenagear a cantora que morreu em 2011, aos 27 anos. O guitarrista Ronnie Wood era amigo de Amy e chegou a lhe dar conselhos. “Ela foi uma joia perdida”, disse ele em entrevista ao The Sunday Times, afirmando que tentou ajudá-la pouco antes de sua morte prematura. 

“Olha, todo mundo sabe que tem vodca na sua garrafa de água. Recomponha-se e suba no palco”, disse ele sobre uma das conversas que teve com a artista. “Fico triste porque ela não pôde cumprir a trajetória que merecia. Foi como dizer adeus a Billie Holiday mais uma vez.” Ao site NME, o vocalista Mick Jagger falou sobre o cover. “Seguimos o arranjo dela. Fiz a parte dos metais na gaita, o que foi divertido, porque é sempre legal tocar gaita em tom menor.” Confira o resultado:

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