Rolling Stones homenageiam Amy Winehouse com cover afiado em novo disco; escute

Em seu novo álbum Foreign Tongues, a banda The Rolling Stones gravou um cover de You Know I’m No Good, canção de Amy Winehouse, presente em seu último disco, Back to Black, de 2006. Mantendo a base musical da produção, os roqueiros optaram pela faixa para celebrar e homenagear a cantora que morreu em 2011, aos 27 anos. O guitarrista Ronnie Wood era amigo de Amy e chegou a lhe dar conselhos. “Ela foi uma joia perdida”, disse ele em entrevista ao The Sunday Times, afirmando que tentou ajudá-la pouco antes de sua morte prematura.

“Olha, todo mundo sabe que tem vodca na sua garrafa de água. Recomponha-se e suba no palco”, disse ele sobre uma das conversas que teve com a artista. “Fico triste porque ela não pôde cumprir a trajetória que merecia. Foi como dizer adeus a Billie Holiday mais uma vez.” Ao site NME, o vocalista Mick Jagger falou sobre o cover. “Seguimos o arranjo dela. Fiz a parte dos metais na gaita, o que foi divertido, porque é sempre legal tocar gaita em tom menor.” Confira o resultado: