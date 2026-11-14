Rogério Fróes: como papéis em novelas clássicas marcaram a carreira do ator

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Rogério Fróes, ator com mais de sete décadas de carreira, faleceu aos 92 anos no Rio de Janeiro. Conhecido por papéis marcantes em folhetins da Globo, Record e Manchete, como o padre Honório em O Bem-Amado e Velho Gui em Prova de Amor, ele deixou um vasto legado na dramaturgia brasileira. Relembre sua trajetória.

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O ator Rogério Fróes, que acumulou mais de sete décadas de carreira artística, morreu nesta sexta-feira, 13, no Rio de Janeiro, aos 92 anos. A notícia da morte do veterano foi confirmada por sua filha, a atriz Gisele Fróes, pelas redes sociais, sem a divulgação da causa do falecimento. Reconhecido por marcantes personagens em folhetins da Globo, da Record e da extinta Manchete, ele deixou um legado de dezenas de produções na dramaturgia.

Qual foi o papel de maior destaque do ator na TV Globo?

Entre as atuações de maior projeção na televisão, destaca-se a interpretação do padre Honório, o Vigário de O Bem-Amado, exibida em 1973. A novela escrita por Dias Gomes passava-se na fictícia cidade de Sucupira e trazia o ator Paulo Gracindo na pele do prefeito Odorico Paraguaçu. Devido ao sucesso de público e crítica, Rogério de Souza Fróes integrou também o elenco do seriado derivado da trama a partir de 1980. O artista já havia ganhado notoriedade ao interpretar Roger Martin na produção Selva de Pedra, escrita por Janete Clair em 1972.

Em quais outros trabalhos na televisão ele se destacou?

Além das tramas das oito da década de 1970, o profissional esteve no elenco de atrações marcantes como Bandeira 2, exibida em 1971, O Espigão, de 1974, Locomotivas, em 1977, A Gata Comeu, no ano de 1985, e Senhora do Destino, transmitida em 2004. Sua trajetória televisiva contemplou ainda passagens pela extinta Rede Manchete nas décadas de 1980 e 1990. Na emissora, atuou nas produções Novo Amor, em 1986, Corpo Santo, lançada no ano seguinte, e Guerra sem Fim, exibida em 1993.

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Como foi a passagem pela Record nos anos 2000?

Na Record, Fróes viveu outro personagem bastante lembrado pelos telespectadores. Ele interpretou o personagem Velho Gui na novela Prova de Amor, exibida entre os anos de 2005 e 2006. Mais tarde, o ator manteve o vínculo com o canal ao participar de Poder Paralelo, em 2009, e de Vidas em Jogo, transmitida em 2011. Essa sequência de trabalhos consolidou a presença contínua do veterano na televisão brasileira até produções mais recentes do gênero dramático nacional.

VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.