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Cultura

Rogério Fróes, ator de ‘O Bem Amado’ e ‘Selva de Pedra’, morre aos 92 anos

Com mais de sete décadas de carreira, artista também se destacou no cinema e no teatro; morte foi anunciada pela filha, a atriz Gisele Fróes

Por Da Redação 14 nov 2026, 10h06 | Atualizado em 14 nov 2026, 10h13
Duas mulheres e um homem idosos sorrindo para a câmera. O homem está sentado no centro, com camisa azul clara e calça escura, braços cruzados. À esquerda, uma mulher alta com vestido estampado colorido. À direita, outra mulher com blusa marrom e calça preta, apoiando-se no ombro do homem.
O ator Rogério Fróes ao lado da esposa Lélia Salles e da filha, Gisele Fróes (Instagram/Reprodução)
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Rogério Fróes, ator de ‘O Bem Amado’ e ‘Selva de Pedra’, morre aos 92 anos Priorize VEJA no Google

O ator, diretor e produtor teatral Rogério Fróes, conhecido por trabalhos em novelas como O Bem-Amado (1973), Selva de Pedra (1972) e Prova de Amor (2005), morreu nesta sexta-feira 13, aos 92 anos, no Rio de Janeiro. A notícia foi divulgada por sua filha, a também atriz Gisele Fróes, por meio de uma publicação nas redes sociais. A família se despediu do artista com a mensagem “Nosso amado marido, pai e avô”. A causa da morte não foi informada. Com uma trajetória de mais de sete décadas, Fróes participou de dezenas de produções na televisão, no cinema e no teatro.

Quais foram os principais trabalhos de Rogério Fróes?

Na televisão, um de seus papéis mais conhecidos foi o do padre Honório, o Vigário de O Bem-Amado, novela de Dias Gomes exibida pela Globo em 1973. Ambientada na fictícia cidade de Sucupira, a trama tinha Paulo Gracindo no papel de Odorico Paraguaçu. Fróes também participou da série derivada da novela, exibida a partir de 1980. Antes disso, havia interpretado Roger Martin em Selva de Pedra (1972), de Janete Clair. Sua carreira na Globo incluiu ainda produções como Bandeira 2 (1971), O Espigão (1974), Locomotivas (1977), A Gata Comeu (1985) e Senhora do Destino (2004).

Outro personagem lembrado pelo público foi o Velho Gui, da novela Prova de Amor, exibida pela Record entre 2005 e 2006. Na emissora, o ator também participou de Poder Paralelo (2009) e Vidas em Jogo (2011). Sua trajetória na televisão incluiu ainda trabalhos na extinta Rede Manchete, em produções como Novo Amor (1986), Corpo Santo (1987) e Guerra sem Fim (1993).

Como o ator começou a carreira?

Rogério de Souza Fróes nasceu em 21 de setembro de 1934, em Santos Dumont, Minas Gerais. Ainda adolescente, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde estudou na Escola de Arte Dramática do Teatro Duse, de Paschoal Carlos Magno. Foi nos palcos que iniciou sua trajetória artística, participando de montagens como As Feiticeiras de Salem, de Arthur Miller, Em Família, de Oduvaldo Vianna Filho, e Constantina, de Somerset Maugham. Além de atuar, trabalhou como diretor teatral em espetáculos como O Mágico de Oz, A Onça e o Bode e Estes Jovens Sonhadores e Seus Caminhos Maravilhosos.

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A estreia no cinema aconteceu aos 33 anos, em Perpétuo contra o Esquadrão da Morte (1967), dirigido por Miguel Borges. Nas décadas seguintes, participou de filmes como Sábado Alucinante (1979), Menino do Rio (1982), Mauá – O Imperador e o Rei (1999), Redentor (2004) e Não Se Pode Viver sem Amor (2010). Entre os trabalhos mais recentes está Três Verões, de Sandra Kogut, no qual interpretou o sogro da personagem vivida por sua própria filha, Gisele Fróes.

Quem era a família de Rogério Fróes?

Casado desde 1962 com Lélia Salles, Rogério Fróes era pai de três filhos, entre eles as atrizes Gisele e Luciana Fróes. Também era primo do ator Leopoldo Fróes. A ligação com as artes se estendeu, portanto, à família, com a participação de suas filhas na dramaturgia brasileira. Foi Gisele quem comunicou publicamente a morte do pai, em uma homenagem que também destacou seus papéis de marido e avô.

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A atuação de Rogério Fróes atravessou diferentes gerações da dramaturgia nacional. Dos primeiros trabalhos nos palcos às novelas que marcaram sua carreira, o artista construiu uma filmografia que inclui produções de diversas épocas da televisão e do cinema brasileiro. Sua trajetória também se destacou pela atividade como diretor e produtor teatral, funções que exerceu paralelamente ao trabalho de ator.

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