Eddie Vedder, vocalista do Pearl Jam, subiu ao palco do Parque Ibirapuera na noite deste sábado, 21, para cantar com Roger Daltrey, voz do The Who, no Best of Blues and Rock, em São Paulo. Os dois cantaram juntos The Kids Are Alright e Pinball Wizard, dois dos pontos altos do primeiro show solo de Daltrey no Brasil. Vedder estava escalado apenas para sexta e domingo no festival, e a participação não estava anunciada.

O encontro não é novidade. Vedder já foi convidado do The Who no Royal Albert Hall, em Londres, em 2024, e Daltrey o chamou ao palco no Estádio de Wembley. Em 2016, Daltrey disse que adora ouvir Eddie cantar e que ele não copia ninguém. O cantor do Pearl Jam, por sua vez, nunca escondeu a dívida com a banda inglesa: já disse que Love, Reign O’er Me salvou a vida dele, e o Pearl Jam gravou a música em estúdio. Ela também entrou no repertório de Daltrey nesta noite.

Daltrey entrou em cena de camisa branca aberta até o meio do peito, já suado, jeans e os cabelos ondulados e grisalhos. O show começou com Let My Love Open the Door, de Pete Townshend. A plateia esquentou de verdade quando ouviu os sucessos do The Who, como Who Are You e Substitute. O repertório mistura clássicos da banda, como Squeeze Box, Won’t Get Fooled Again e Going Mobile, com covers como The Boy in the Bubble, de Paul Simon, Have You Ever Seen the Rain?, do Creedence, e a faixa-título do disco solo As Long as I Have You, de 2018.

O cantor também brincou com o clima paulistano antes de You Better You Bet: “Viemos de um país muito frio e não estou acostumado a este calor. É até legal, como uma sauna gigante”. Em Giving It All Away, estranhou o volume do público: “Consigo ouvir vocês mais do que a banda. É muito estranho”.

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Daltrey fez questão de dividir o palco, e não só com Vedder. Ao longo da noite, conversou o tempo todo com os músicos que o acompanham, em clima de cumplicidade. A banda reúne o guitarrista e cantor Simon Townshend, irmão de Pete, John Hogg no baixo, Scott Devours na bateria e o gaitista Steve Weston.

Esta é a segunda vez de Daltrey no país, e a primeira como solista. A anterior foi em setembro de 2017, quando o The Who fez a estreia na América Latina. O primeiro show foi em São Paulo, no Allianz Parque, e dois dias depois a banda tocou no Rock in Rio, para mais de 100 mil pessoas. Na época, a turnê era vendida como uma despedida, e Daltrey tinha 73 anos. Quase dez anos depois, ele voltou sem Townshend e com uma banda própria, mas com a mesma energia.

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