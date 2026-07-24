Rodrigo Santoro e Johnny Massaro gravam best-seller de Paulo Coelho para Netflix

O diretor Vicente Amorim será o responsável por adaptar o livro “O Diário de um Mago“, best-seller de Paulo Coelho, para o audiovisual. A produção a ser lançada pela Netflix tem previsão de estreia para o próximo ano e contará com Rodrigo Santoro e Johnny Massaro no elenco. Durante a Flip, a Festa Literária Internacional de Paraty, nesta sexta-feira, 24, o streaming organizou uma breve apresentação do projeto.

“É um projeto inovador, arriscado, interessante, completamente diferente de tudo o que vocês já viram. E é parte de uma tendência maior de projetos inovadores e difíceis que sublinha o bom momento que o streaming vive de mostrar para o Brasil e para o mundo que podemos fazer projetos populares e absolutamente originais”, disse Vicente, que participou da conferência através de um vídeo gravado previamente.

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