‘Rodrigo Hilbert paulista’: o ex-garçom faz-tudo que virou estrela da Armani

A Semana de Moda masculina segue a todo vapor em Milão. Nas passarelas, um novo nome brasileiro roubou a cena: trata-se do neotop Lucas Fonseca, 24 anos. O modelo fez estreia internacional nesta temporada eleito estrela dos desfiles da Dolce & Gabbana e de Giorgio Armani. É notória sua semelhança com o gaúcho Rodrigo Hilbert no início da carreira em passarelas. Hoje, o marido de Fernanda Lima é apresentador no GNT.

Antes do sucesso como modelo, Lucas já fez um pouco de tudo: chegou a trabalhar como vendedor em uma loja de skates e como garçom. Hoje, divide-se entre o Brasil e a Itália estrelando desfiles internacionais, capas de revista e campanhas de moda. Para além da carreira como modelo, dedica-se à paixão pelos animais e à natureza.

Nascido em São Paulo, Lucas começou a carreira na moda após ser visto nas redes sociais, em 2023. Logo, virou uma das apostas da WAY Model, de Anderson Baumgartner, agência de supermodelos como Carol Trentini, Alessandra Ambrósio e Candice Swanepoel.

“Para mim, foi inexplicável. Vim com a intenção de honrar todo trabalho que aparecesse e acabei pegando dois dos desfiles mais importantes da temporada, a ficha ainda não caiu, foram os melhores dias da minha vida”, celebra.

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