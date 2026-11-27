Rodrigo Faro se emocionou ao relembrar o período em que a esposa, Vera Viel, enfrentou um câncer raro. Em participação no Jota Jota Podcast, apresentado por Joel Jota, o apresentador falou sobre o medo de perder a modelo durante o tratamento. Segundo ele, a possibilidade de ficar sem a companheira fez com que repensasse a importância que dava à carreira, à fama e às conquistas profissionais.

Ao recordar o momento, Faro disse que se sentiu impotente diante da doença. “O que adianta o programa em primeiro lugar? O que adianta o carro do ano? O que adianta a audiência, o sucesso, as pessoas gritando o seu nome, se a pessoa mais importante para mim tinha o risco de ir embora? Foi na dor que eu perdi o controle”, desabafou.

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Um dos maiores temores de Faro era que o câncer atingisse o pulmão da modelo. “Se aquele câncer tivesse ido para o pulmão da Vera, ela não estaria mais aqui e eu não podia fazer nada”, afirmou.

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Vera recebeu o diagnóstico de sarcoma sinovial, um tipo raro de câncer, na coxa esquerda, em outubro de 2024, depois de identificar um nódulo na região. O tratamento incluiu uma cirurgia de aproximadamente oito horas para a retirada do tumor e 33 sessões de radioterapia. Em fevereiro de 2025, o casal anunciou que os primeiros exames após o procedimento indicavam que a modelo estava curada. Atualmente, ela está em remissão há mais de um ano.

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