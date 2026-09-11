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Cultura

Rodrigo Bocardi se manifesta após seu programa ser tirado do ar no SBT

Apresentador criticou decisão

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 set 2026, 10h18 | Atualizado em 11 set 2026, 12h45
Rodrigo Bocardi
Rodrigo Bocardi (@rodrigobocardi/Instagram/Reprodução)
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Rodrigo Bocardi se manifesta após seu programa ser tirado do ar no SBT Priorizar nos meus resultados Google

Rodrigo Bocardi se pronunciou nesta quinta-feira, 10, após ser acusado de extorsão por Jones Donizette, ex-secretário de Tecnologia e Comunicação de Embu das Artes (SP). Em vídeo publicado nas redes sociais, o jornalista negou qualquer irregularidade e afirmou que a gravação usada para sustentar a denúncia foi feita sem seu conhecimento.

“Fui gravado de forma ilegal, de forma escondida”, declarou Bocardi. Segundo ele, a conversa ocorreu na sede da BocaTV e tratava de uma possível parceria comercial com a prefeitura, e não de cobrança para garantir cobertura jornalística favorável.

O jornalista também afirmou estar sendo ameaçado. “Que fique bem claro. Isso não existe, é uma destruição de reputação e quem está sendo ameaçado agora sou eu. Quero deixar claro que não serei intimidado por ninguém”, disparou.

O caso repercutiu após Donizette publicar um vídeo nas redes sociais acusando um jornalista ligado ao SBT de pressionar prefeitos e lideranças políticas. Embora não tenha citado Bocardi nominalmente, o profissional foi posteriormente identificado como o apresentador.

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Diante da repercussão, o SBT informou que tomou conhecimento da denúncia pelas redes sociais e que acompanha o caso para avaliar eventuais medidas. Bocardi também deixou de apresentar o SBT Cidades nesta quinta-feira.

Em uma transmissão ao vivo, o apresentador afirmou que foi orientado pela emissora a “esperar a poeira baixar” enquanto o setor de compliance apura o caso. Para ele, a decisão de retirá-lo do programa foi precipitada. “Ao meu ver, tomou uma decisão precipitada, de me afastar de um programa, algo que estava no contrato”, declarou.

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Bocardi também afirmou esperar um posicionamento claro do SBT sobre o futuro da parceria. “Eu de verdade espero isso. Seria uma atitude muito nobre”, disse. Uma nova reunião da cúpula da emissora sobre o episódio está prevista para esta sexta-feira, 11.

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