Rodrigo Bocardi se manifesta após seu programa ser tirado do ar no SBT
Apresentador criticou decisão
Rodrigo Bocardi se pronunciou nesta quinta-feira, 10, após ser acusado de extorsão por Jones Donizette, ex-secretário de Tecnologia e Comunicação de Embu das Artes (SP). Em vídeo publicado nas redes sociais, o jornalista negou qualquer irregularidade e afirmou que a gravação usada para sustentar a denúncia foi feita sem seu conhecimento.
“Fui gravado de forma ilegal, de forma escondida”, declarou Bocardi. Segundo ele, a conversa ocorreu na sede da BocaTV e tratava de uma possível parceria comercial com a prefeitura, e não de cobrança para garantir cobertura jornalística favorável.
O jornalista também afirmou estar sendo ameaçado. “Que fique bem claro. Isso não existe, é uma destruição de reputação e quem está sendo ameaçado agora sou eu. Quero deixar claro que não serei intimidado por ninguém”, disparou.
O caso repercutiu após Donizette publicar um vídeo nas redes sociais acusando um jornalista ligado ao SBT de pressionar prefeitos e lideranças políticas. Embora não tenha citado Bocardi nominalmente, o profissional foi posteriormente identificado como o apresentador.
Diante da repercussão, o SBT informou que tomou conhecimento da denúncia pelas redes sociais e que acompanha o caso para avaliar eventuais medidas. Bocardi também deixou de apresentar o SBT Cidades nesta quinta-feira.
Em uma transmissão ao vivo, o apresentador afirmou que foi orientado pela emissora a “esperar a poeira baixar” enquanto o setor de compliance apura o caso. Para ele, a decisão de retirá-lo do programa foi precipitada. “Ao meu ver, tomou uma decisão precipitada, de me afastar de um programa, algo que estava no contrato”, declarou.
Bocardi também afirmou esperar um posicionamento claro do SBT sobre o futuro da parceria. “Eu de verdade espero isso. Seria uma atitude muito nobre”, disse. Uma nova reunião da cúpula da emissora sobre o episódio está prevista para esta sexta-feira, 11.
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