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Cultura

Rodrigo Bocardi encerra contrato com SBT após acusação de extorsão

'Eu demiti o SBT', afirmou o jornalista, um dia depois de ser afastado pela emissora

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 set 2026, 15h21 | Atualizado em 11 set 2026, 16h22
Apresentador de TV, homem branco de cabelo castanho e óculos, vestindo terno cinza claro e camisa branca, gesticula com a mão direita em um estúdio azul com elementos gráficos de cidade ao fundo. No canto superior direito, a hashtag #SBTCidades aparece em branco
Rodrigo Bocardi no SBT Cidades  (Reprodução/SBT)
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Rodrigo Bocardi afirmou que se demitiu do SBT nesta sexta-feira, 11 de setembro, após reunião entre o jornalista e a direção da emissora. “Eu demiti o SBT”, disse o jornalista em um vídeo publicado nas redes sociais. Segundo ele, houve descumprimento de contrato por parte da emissora.

O SBT divulgou um comunicado confirmando a saída. “Rodrigo Bocardi tomou a decisão, e o SBT aceitou, de encerrar por completo o contrato com a emissora e se dedicar integralmente às suas empresas”, diz o texto à imprensa. “O SBT tomou conhecimento, pelas redes sociais, de uma denúncia relacionado ao apresentador Rodrigo Bocardi e não encontrou fatos ou provas que comprometessem o comportamento e a idoneidade do profissional.”

Bocardi demonstrou insatisfação com a postura do SBT. “Que credibilidade tem o senhor SBT?”, disse ele nas redes sociais, afirmando que a emissora se submeteu à “pressão para calar” o seu trabalho à frente SBT Cidades. “O SBT se baseia em fofocas de redes sociais?”, questionou.

Bocardi chegou a citar as notícias sobre o envolvimento de Fábio Faria, marido de Patrícia Abravanel e figura importante na área institucional da emissora, com Daniel Vorcaro.”Nada disso é falado nessa emissora. Eu não tenho como continuar desse jeito”, reclamou o jornalista.

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Rodrigo Bocardi chegou ao SBT com status de aposta importante para o jornalismo da emissora. Pouco mais de um mês depois de assumir o SBT Cidades, porém, o apresentador voltou ao centro de uma crise que tem um elemento particularmente incômodo: as acusações atuais contra ele guardam semelhanças com aquelas que culminaram em sua saída da Globo. O jornalista nega qualquer irregularidade, enquanto o SBT avalia uma denúncia segundo a qual prefeituras teriam sido pressionadas a estabelecer relações comerciais para evitar críticas no ar.

A acusação foi feita por Jones Donizette, ex-secretário de Tecnologia e Comunicação de Embu das Artes (SP), que afirma ter gravações relacionadas ao caso. Donizette sustenta que Bocardi teria adotado uma espécie de mecanismo de pressão sobre prefeitos e agentes públicos. O jornalista classificou a denúncia como “bandidagem” e rejeitou a ideia de que publicidade institucional possa ser usada como moeda de troca para determinar o conteúdo editorial.

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A atual turbulência contrasta com o momento vivido por Bocardi quando chegou ao SBT. Depois de anos de exposição na Globo, onde se tornou um dos rostos conhecidos do jornalismo de São Paulo, ele encontrou na nova emissora uma oportunidade de reconstrução profissional. O SBT Cidades ampliou sua presença no noticiário local e apostou em um formato centrado em problemas urbanos, denúncias e prestação de serviço. A contratação também representava uma demonstração de confiança em um jornalista que havia deixado a principal concorrente em circunstâncias pouco usuais.

Entretanto, sem Rodrigo Bocardi — afastado da apresentação por causa da denúncia –, o telejornal registrou sua melhor audiência em uma quinta-feira desde a estreia do programa e com o comando solo de Érica Reis. A edição exibida das 18h13 às 19h39 marcou 3,57 pontos de média, 4,08 pontos de pico e share de 6% (participação no total de televisores sintonizados) na Grande São Paulo, de acordo com dados consolidados divulgados pela própria emissora. 

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O episódio que encerrou a passagem pela Globo

A saída da Globo ocorreu em fevereiro de 2025, após uma investigação interna. Na ocasião, Bocardi foi acusado internamente de cobrar de empresas de ônibus, coleta de lixo e obras públicas para que não fossem criticadas em seus telejornais. Ele negou as acusações e afirmou ter sido vítima de uma “tremenda injustiça”.

O episódio atual, portanto, recoloca em discussão uma questão que já havia acompanhado o jornalista em sua saída da Globo: até onde pode ir a relação comercial entre empresas de comunicação, anunciantes e agentes públicos sem comprometer a independência editorial? A resposta é especialmente relevante no caso do SBT Cidades, um programa cuja proposta está justamente associada à fiscalização de serviços públicos e à exposição de problemas enfrentados pela população.

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Bocardi, por sua vez, reconhece que existe uma relação comercial entre a BocaTV, empresa ligada a ele, e diferentes prefeituras. Segundo sua explicação, o modelo chamado de “Prefeitura Parceira” envolve publicidade institucional e permite que as administrações apresentem respostas às reclamações recebidas pelo programa. Ele nega que uma prefeitura seja obrigada a participar da parceria para deixar de ser alvo de críticas.

Nos últimos dias, o SBT interrompeu a parceria com a BocaTV, que prestava serviços ao SBT Cidades. Bocardi continua no ar, mas a empresa deixou de fornecer sua própria equipe para reportagens de denúncia e prestação de serviço. A emissora afirma que tomou conhecimento das acusações pelas redes sociais e acompanha o caso para decidir se serão necessárias outras providências.

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A nova crise chega em um momento delicado para o jornalista, que ainda tentava consolidar sua nova fase profissional quando passou a lidar novamente com acusações que remetem ao período mais controverso de sua carreira recente. Não se trata, porém, de considerar as denúncias atuais como comprovadas: até o momento, elas permanecem como alegações, enquanto o apresentador sustenta sua própria versão dos fatos.

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