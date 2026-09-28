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Cultura

Rod Stewart anuncia aposentadoria dos palcos após problemas de saúde

Voz de hits como 'Do Ya Think I'm Sexy?' e 'Hot Legs' hoje tem 81 anos — 62 dos quais dedicou à carreira musical

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 set 2026, 09h20 | Atualizado em 28 set 2026, 09h20
Rod Stewart, cantor de cabelos loiros espetados, canta em um microfone, usando um colar de pérolas e um casaco dourado estampado sobre camisa branca aberta. Ao fundo, um baixista toca um baixo preto e dourado em um palco iluminado por luzes roxas
Rod Stewart (Kevin Mazur/Getty Images)
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Rod Stewart anuncia aposentadoria dos palcos após problemas de saúde Priorize VEJA no Google

O músico Rod Stewart, 81, anunciou nesta segunda-feira, 28, que se aposentará dos palcos em 2027, pouco após revelar ao público que tem passado por complicações de saúde. Voz de múltiplos hits dos anos 1970 e 1980 — como Hot LegsDo Ya Think I’m Sexy —, o roqueiro britânico despontou como membro da banda Faces, até que passou a investir em carreira solo no ano de 1975.

O anúncio ocorre cerca de uma semana depois que sua esposa, Penny Lancaster, revelou que Stewart lida com uma condição cardiológica. Também neste ano, o músico teve que interromper um show nos Estados Unidos para recorrer a um tanque de oxigênio.

Stewart anunciou a decisão pelas redes sociais e disse: “Caros amigos, é chegada a hora de me despedir da vida na estrada”. A turnê The Final Encore acontece entre abril e julho de 2027 e passará apenas pelo Reino Unido e pela Europa. A primeira apresentação acontece em Dublin, na Irlanda, e a última será em Hanôver, na Alemanha. “Depois de sex décadas, essa com certeza será a última turnê”, garantiu o astro.

“Tenho cantado a música que amo desde os 19 anos, e tive o privilégio de levá-la ao redor do mundo até todos vocês. Isso me deu uma vida que foi além de tudo que havia imaginado, e espero ter proporcionado boas memórias aos fãs em troca. Dito isso, quero aproveitar essa oportunidade para agradecê-los por tornar essa jornada extraordinária possível. Espero que se juntem a mim para que eu possa demonstrar minha gratidão da forma que melhor sei, com música e um show de arrasar. Vejo vocês lá”, conluiu.

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