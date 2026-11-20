No dia 20 de novembro de 1976, o filme Rocky – Um Lutador foi exibido pela primeira vez em uma pré-estreia em Nova York. Nervoso, o ator e roteirista da produção, Sylvester Stallone, não aguentou ficar dentro da sala de cinema durante a exibição. Temia que o filme, sua primeira e talvez última grande chance de entrar em Hollywood, fosse um fracasso. Ainda bem, a preocupação não se concretizou: Rocky foi um grande sucesso de público e de crítica, ganhando ainda três estatuetas no Oscar, entre elas a de melhor filme. O caminho para chegar até aquela première foi pedregoso – e os empecilhos quase impediram Rocky de ver a luz do dia. Confira a seguir alguns dos principais perrengues dos bastidores do filme – trama relatada no livro de memórias Os Degraus e no filme recém-lançado, Eu Sou o Rocky.

Stallone quase ficou de fora de Rocky

Desconhecido, Sylvester Stallone tentava há anos uma chance para se estabelecer na carreira de ator. Como nunca passava em testes, começou a escrever os próprios roteiros. Conseguiu chamar a atenção com o texto sobre o boxeador Rocky Balboa. Quando os produtores Irwin Winkler e Robert Chartoff se interessaram por comprar os direitos do roteiro, Stallone topou, contanto que ele interpretasse o protagonista. A dupla não conseguiu convencer o estúdio a apostar no novato. Nessa, foram várias idas e vindas de propostas para o aspirante a ator abrir mão do sonho de atuar. Apesar de muito tentado pelos valores oferecidos – e que aumentavam a cada não que ele dava –, Stallone se manteve firme até vencer produtores e estúdio pelo cansaço.

Problemas financeiros levaram o filme ao improviso

Ao aceitar Stallone como protagonista, o estúdio cortou pela metade a verba dispensada para a produção. O orçamento ficou em 1 milhão de dólares, uma limitação financeira que afetou as locações, contratação de figurantes e estruturas da filmagem – Stallone, aliás, usava as próprias roupas como figurino de Rocky. A falta de grana acabou levando o set de Nova York para a Filadélfia, onde os valores seriam mais em conta – e o que deu ao filme cenários que hoje se tornaram pontos turísticos, como a escadaria do Museu de Arte da Filadélfia, onde ele sobe correndo e celebra ao chegar no topo.

Ferimentos reais

Obstinado em dar o seu melhor, Stallone forçou a barra em várias gravações, o que lhe causou diversas lesões ao longo do processo. O pior se deu quando ele e Carl Weathers, intérprete de Apollo Creed, se machucaram durante as gravações da luta final: Stallone sofreu lesões nas costelas, enquanto Weathers machucou o nariz. Stallone também relatou problemas nas mãos e dores nas pernas decorrentes do esforço físico.

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