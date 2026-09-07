Rock in Rio: verde e amarelo vira look no feriado da Independência
Parte do público escolheu temática brasileira para assistir aos shows
O quarto dia de Rock in Rio 2026 acontece nesta segunda-feira, 7, que também é comemorado o Dia da Independência. Coincidência ou não, alguns fãs decidiram usar camisas e acessórios para assistir aos shows no festival com temática brasileira.
O francês Jolien, 51 anos, não sabia que era comemorado a data hoje, mas veio com ‘Brazil’ estampado. “Sou francês, estou num festival no Brasil, acho que fazia sentido”, disse. Já o militar Renaldo, 56, escolheu com um propósito: “Dia da independência, patriotismo”.
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