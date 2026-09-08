Rock in Rio se manifesta após streamer perder dedo ao tentar invadir festival

O Rock in Rio comentou sobre a polêmica envolvendo o streamer Adalton Rodrigues, conhecido como Lodk, que perdeu um dedo da mão direita após tentar invadir o festival. Em comunicado enviado à imprensa, a organização disse que o local acessado pelo influenciador está “fora do raio de acesso legal ao festival”.

“O Rock in Rio lamenta profundamente o ocorrido e ressalta o quanto é perigoso tentativas de invasão pulando grades ou cometendo outras ações arriscadas para entrar no festival de forma irregular e por áreas não autorizadas. A organização do festival esclarece que o local por onde ele entrou faz parte do perímetro da Cidade do Rock, mas fora do raio de acesso legal ao festival. Esse local conta com câmeras de monitoramento, tem acessos restritos e só entram pessoas autorizadas e com credenciais”, diz o comunicado.

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