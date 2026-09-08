Rock in Rio: Renata Sorrah dá spoiler precioso sobre volta às novelas

Marcando presença no Rock in Rio nesta segunda-feira, 7, a atriz Renata Sorrah celebrou a volta às novelas em meio à repercussão de sua personagem, Pérola, em Por Você. A artista elogiou a produção e disse estar feliz com a história, que, segundo ela, aborda temas como afeto, amor e cuidado. “É uma linda novela que eu estou fazendo. Acho que a gente está precisando no Rio de Janeiro de uma novela assim, que fala de afeto, fala de amor”, afirmou.

A atriz também comentou a torcida do público para que sua personagem não deixe a trama tão cedo. “Não, não vai morrer, não, gente. Ela fica doente, mas morrer, não”, garantiu Renata, arrancando risadas.

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