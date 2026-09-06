Rock in Rio: Rafa Vitti entrega projeto de Tatá Werneck após ‘Quem Ama Cuida’

Rafa Vitti chegou cedo ao Rock in Rio no final de tarde deste domingo, 6, para poder curtir o show do Barão Vermelho. Após fazer uma campanha publicitária para uma marca de cerveja patrocinadora do festival, ele conversou com a coluna GENTE. O assunto foi o novo projeto de Tatá Werneck, que idealiza uma novela para a TV Globo após o término de Quem Ama Cuida, atual novela das 9 da emissora.

“Ela está focada nisso. Está em casa e, sempre que sobra um tempo livre, está desenvolvendo esse projeto de forma muito animada. Tenho certeza que vai ser um sucesso, como tudo o que ela faz. Esse papel atual, em Quem Ama Cuida, também não é novidade para mim. Sei do talento que ela tem”, afirmou.

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