Rock in Rio: quatro pérolas escondidas no primeiro final de semana
Para além de nomes badalados como Elton John e Foo Fighters, evento apresenta estrelas em ascensão na indústria musical nacional e internacional
Não só Elton John, Foo Fighters, Calvin Harris e Avenged Sevenfold se apresentam no primeiro final de semana do Rock in Rio. Para além dos headliners que atraem fãs apaixonados, artistas em ascensão demonstram obras idiossincráticas em palcos menores. Confira uma pérola para cada um dos primeiros quatro dias do evento:
Sexta-feira, 4 de setembro
O quem conferir: Hot Milk às 20h10 no Palco Sunset
Evocativo de ícones do emo como Green Day e Panic! at the Disco, a dupla inglesa é um expoente promissor do pop punk e já mostra ao que veio nos discos A Call to the Void (2023) e Corporation P.O.P (2025). Os vocais e solos de guitarra são divididos por Han Mee e Jim Shaw, que seguem os ditames de seus heróis e têm como temas favoritos a alienação do mundo moderno e a oposição ao sistema.
Sábado, 5 de setembro
O que conferir: Poppy às 20h10 no Palco Sunset
Talvez você se lembre de Poppy como a pálida youtuber que viralizou em 2015 ao publicar um vídeo no qual repetia a frase “eu sou a Poppy” por dez minutos ininterruptos. Então aos 21 anos, a garota investia em uma atitude robotizada e em sons eletrônicos que remetiam a outras jovens peculiares como Grimes e FKA Twigs. Ela, porém, fez uma curva acentuada para o rock em 2020, e assim encontrou prestígio crítico e uma nova base de fãs. No Rock in Rio, ela grita a plenos pulmões o repertório do disco de heavy metal Empty Hands, lançado em janeiro.
Domingo, 6 de setembro
O que conferir: Sofi Tukker às 21h05 no palco New Dance Order
Em atividade desde 2014, a alemã Sophie Hawley-Weld e o americano Tucker Halpern já foram indicados a dois troféus do Grammy pelo som eletrônico eclético, inspirado também em correntes orgânicas da música como a bossa nova — que inspirou a vocalista a estudar português na faculdade e até a se mudar para o Brasil por uma temporada. Em 2025, o duo lançou o disco Butter, composto por colaborações com grandes nomes da música nacional como Seu Jorge, Silva, Liniker e Rael.
Segunda-feira, 7 de setembro
O que conferir: Laufey às 22h45 no palco Sunset
Grande parte do público estará guardando lugar para testemunhar o último show de Elton John no Brasil, mas vale a pena dar uma escapada do palco principal para conferir o trabalho da islandesa que se tornou ídolo de um séquito devoto a laços na cabeça, vestidos vintage e sons nostálgicos como a bossa nova e o jazz. Violinista treinada, ela mistura vertentes clássicas ao pop confessional e é ideal para fãs de Taylor Swift.
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