Rock in Rio: Pedro Scooby fala de disputa judicial com Cintia Dicker em meio a petiscos

Depois de uma semana complicada e recheada de polêmicas, o surfista Pedro Scooby marcou presença no primeiro dia de shows do Rock in Rio 2026. Falando à imprensa em um dos estandes de marcas nesta sexta-feira, 4, Scooby negou que haja uma suposta ação judicial envolvendo sua ex-mulher, Cintia Dicker, e falou sobre o término da relação — tudo isso enquanto aproveitava os petiscos disponíveis.

“A advogada da Cíntia falou a mesma coisa: ‘Nunca vi uma separação tão tranquila quanto a de vocês. Muito amor, muita parceria, muita conversa, muito apoio um ao outro’. Ninguém casa pensando em separar um dia, acha que é para sempre, mas às vezes acaba. Desgaste, vários motivos. Não teve traição”, explicou.

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