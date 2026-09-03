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Cultura

Rock in Rio: os influenciadores que se arriscam na música e tocam no festival

Diogo Defante e mais expoentes da esfera digital preparam shows de rock para o evento

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 set 2026, 10h40 | Atualizado em 3 set 2026, 11h18
Homem branco de barba e cabelo encaracolado, vestindo regata preta, grita com a boca aberta e olhos arregalados enquanto digita em um teclado. Ele está em um quarto escuro com luzes coloridas e prateleiras cheias de objetos
Diogo Defante no clipe de 'Humanoide' (YouTube/Reprodução)
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Com patrocínio e curadoria da plataforma Filtr, do Grupo Sony Music, o palco Supernova do Rock in Rio se volta aos expoentes musicais da esfera digital e almeja revelar os talentos de influenciadores já consagrados a um público que sequer suspeita de tal vocação. Descubra três nomes badalados da internet que colocam seu som autoral em jogo nos próximos dias:

Diogo Defante 

O influenciador carioca de 35 anos começou a viralizar em 2018 graças ao seu trabalho como o “Repórter Doidão” e hoje acumula mais de 2,88 milhões de inscritos no YouTube, além de 5,5 milhões de seguidores no Instagram. Antes do humor, porém, sua primeira paixão foi a música, projeto paralelo que ganhou corpo nos últimos anos, com o lançamento do álbum de rock Tífane em 2024 e o recente single Humanoide, de agosto, que narra a via-crúcis de um robô chamado Gepeto e alfineta a inteligência artificial — ainda que a ferramenta tenha sido utilizada na pós-produção do videoclipe. Para o festival, ele prepara um show com tom futurista para as 20h10 desta sexta-feira, 4.

ZeRO

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O influenciador ZeRO, 31, fará seu show de estreia às 14h30 do sábado, 5, abrindo as atividades do palco Supernova. Lá, ele apresenta ao público um som calcado no rock alternativo e letras em inglês e português, que vem divulgando por meio de singles esporádicos desde 2023. Nas redes, ele é mais conhecido pelo universo gamer e acumula 515. 000 seguidores no Instagram.

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Lucas Inutilismo (Lvcas)

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A presença do youtuber Lucas Inutilismo, 30, no line-up pode passar despercebida, já que ele utiliza outro nome artístico nos palcos: Lvcas. Sob tal alcunha, ele canta hard rock e heavy metal, som que pauta o disco Humanamente (2024) e o EP Abatido mas Não Derrotado (2025). O site oficial do evento promete que a apresentação seja “um show potente de rock moderno inesquecível”, marcada para as 18h do sábado, 5. Dos três, ele é o mais bem-sucedido no streaming, com mais de 60. 000 ouvintes mensais no Spotify.

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