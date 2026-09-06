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Cultura

Rock in Rio: o motivo que fez Fergie sair do Black Eyed Peas

Cantora não se apresenta com a banda desde 2011

Por Tatiana Moura 6 set 2026, 13h00
Black Eyed Peas canta durante o intervalo do Super Bowl XLV
Black Eyed Peas canta durante o intervalo do Super Bowl XLV (Rob Carr/Getty Images/VEJA)
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O Black Eyed Peas se apresenta neste domingo, 6, no Palco Mundo, do Rock In Rio. O grupo que dominou as paradas de rádio na década de 2010 sempre foi conhecido pela formação com Fergie, Taboo, will.i.am e apl.de.ap, mas desde 2011 a cantora não sobe aos palcos com os colegas. Com a justificativa de focar no segundo álbum solo, Double Dutchess, e para cuidar do primeiro filho, a artista deixou de fazer, oficialmente, parte das atividades da banda em 2017.

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O grupo anunciou que pararia as atividades em 2011, mas prometeram voltar. E voltaram, mas sem Fergie. Em 2015, Black Eyed Peas lançou Awesome, com David Guetta. Mas foi a ausência da cantora que chamou a atenção dos fãs. Durante dois anos, os admiradores ficaram no escuro sem saber se a artista estava fora ou não, até que em 2017 will.i.am confirmou a saída. “Quanto a substituir o que as pessoas conhecem como The Black Eyed Peas, ninguém vai substituir a Fergie. Ela está trabalhando em seu projeto solo no momento, nós estamos vivendo essa experiência totalmente nova, celebrando os 20 anos de música da banda”, explicou.

Em 2017, Fergie veio ao Rock In Rio para sua primeira apresentação solo no Brasil. A cantora fez a Cidade do Rock dançar com os sucessos Big Girls Don’t Cry, Fergalicious e Glamarous. Nos últimos meses, as especulações que ela voltaria ao festival, mas com a banda, aumentaram. Em maio, no American Music Awards, a artista recebeu o prêmio de Best Throwback Song, Melhor Música Nostálgica, em tradução livre, por Rock That Body, ao lado dos ex-colegas.

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