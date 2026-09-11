Rock in Rio: O gostinho de Maroon 5 que público terá ‘antes da hora’

Quem comprou ingresso do Rock in Rio para essa sexta-feira, 11, vai ter um gostinho do Maroon 5, mesmo a banda se apresentando apenas no sábado, 12. É que o tecladista do grupo, PJ Morton, também tem uma carreira solo e foi convidado pelo festival para se apresentar no Palco Sunset, um dia antes do show com os colegas.

Por influência do pai, que é cantor gospel, Morton decidiu seguir a carreira na música. Nascido na cidade americana que respira Jazz, Nova Orleans, o artista mistura o gênero com Soul, R&B e um toque de pop, bem diferente do que o Maroon 5 produz. Por conta disso, quando faz eventos solo, tem um público diferente da banda que o projetou pelo mundo.

Apesar de não ser um nome tão conhecido no Brasil, Morton tem 6 Grammys, 22 indicações ao prêmio e já colaborou com Stevie Wonder e Jon Bastite, grandes nomes da música. Em 2019 ganhou mais relevância como artista solo com How Deep Is Your Love, que já soma mais de 80 milhões de reproduções nas plataformas digitais.

Morton se juntou ao Maroon 5 oficialmente em 2012, após o lançamento do Overexposed, mas já tinha feito parte de turnês em 2010 e 2011. No mesmo ano que entrou para a banda, lançou Heavy, parceria com Adam Levine, vocalista do grupo. A música estará na setlist do show no Palco Mundo.

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Até 2023, ele não tinha conseguido muito espaço como cantor na banda, apenas atuava como backing vocal, mas desde então a parceria com Levine está na setlist de todas as apresentações. Foi nesse mesmo ano que Morton fez seus primeiros shows solo no Brasil. Ele passou por São Paulo, no Blue Note, famosa casa de Jazz, e retornou em 2025 também para a capital paulista e Rio de Janeiro.