Rock in Rio: Marcos Frota exalta repercussão de ‘Jogada de Risco’, do Globoplay

Marcos Frota está vivendo uma espécie de déjà-vu dos tempos de novela. Após o sucesso como Valdemar em Jogada de Risco, série do Globoplay criada por Cauã Reymond, o ator contou, durante passagem pelo Rock in Rio, que voltou a ser reconhecido e cumprimentado nas ruas pelo público. “Eu ando aí, parece novela, parece que tá no ar numa novela, né? Tamanha repercussão”, afirmou.

O ator revelou que não imaginava que a produção alcançaria tamanha popularidade. “Ninguém esperava que ia ser, assim, a série mais vista do Globoplay. Incrível isso”, comentou. Para Marcos, o reconhecimento é resultado de um trabalho dedicado, mas a repercussão foi uma surpresa. “A gente pensa em fazer um bom trabalho, um trabalho que nos realiza, que nos envolva, que nos desafie. Agora, a repercussão depende do lançamento”, disse.

Na trama, Marcos interpreta Valdemar, pai de Maurício, personagem de Cauã Reymond. Sobre a parceria com o colega, Frota não poupou elogios: “Foi um filho querido. E nossa química foi incrível”.

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