Rock in Rio: Juliana Didone fala sobre a falta de ‘Malhação’ na TV atual

Presente no Rock in Rio nesta sexta-feira, 11, Juliana Didone relembrou a importância de Malhação, produção em que estreou como atriz na televisão, e lamentou a ausência de um programa semelhante atualmente. Para ela, a novela cumpria um papel importante ao abordar conflitos e questões presentes na vida dos jovens.

“As pessoas lembram com carinho daquela época. Eu mesma, antes de fazer Malhação, me identificava assistindo por causa dos temas abordados, dos conflitos. Falava sobre sexualidade, igualdade de gênero, racismo, homofobia. Então, o que os nossos jovens estão consumindo hoje, em 2026?”, questionou.

A atriz defendeu que uma produção nos moldes da antiga novela poderia voltar à televisão justamente pela atualidade dos assuntos tratados. “Um programa como Malhação deveria, claro, ser resgatado para trazer temas que vão ser sempre atemporais. As nossas angústias, os nossos conflitos, as nossas emoções são atuais o tempo inteiro. Então, sim, faz falta. Não só para mim, mas para o público. Vejo como as pessoas lembram com carinho e com saudade também”, afirmou.

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