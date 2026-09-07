Jennifer Nascimento, de ‘Quem Ama Cuida’, leva ‘rede de apoio’ ao Rock in Rio

Se destacando como Nancy em Quem Ama Cuida, a atriz Jennifer Nascimento aproveitou o quarto dia de shows do Rock in Rio, nesta segunda-feira, 7, para curtir o festival ao lado da filha, Lara. Em entrevista à coluna GENTE, a artista falou sobre o sucesso da personagem e contou como a rede de apoio da família tornou possível levar a pequena ao primeiro Rock in Rio.

“Meus pais estavam doidos para ver o Elton John, e como eles são minha rede de apoio e a família inteira viria, pensei: ‘Esse também vai ser o primeiro Rock in Rio da Lara’”, contou Jennifer, que não perdeu a filha de vista durante o evento.

Além da experiência com a filha, a atriz também celebrou a oportunidade de interpretar uma personagem diferente de seus trabalhos anteriores. “É muito legal, porque essa é uma personagem que ainda não tinha tido oportunidade de fazer. Uma mulher rica. Pensei: ‘É uma chance de mostrar que também posso estar nesses papéis’”, disse.

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