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Cultura

Rock in Rio inicia venda geral de ingressos nesta segunda-feira, 8

Vendas acontecerão pela plataforma Ticketmaster, confira informações completas

Por Bárbara Bigas 8 jun 2026, 11h39 | Atualizado em 8 jun 2026, 11h53
Rock in Rio: 66% do público vem de fora da capital fluminense
Rock in Rio: 66% do público do festival vem de fora da capital fluminense (Rita Seixas/Divulgação)
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Rock in Rio inicia venda geral de ingressos nesta segunda-feira, 8 Priorize VEJA no Google

Começa nesta segunda-feira, 8, a venda geral de ingressos para o Rock in Rio 2026. As vendas são feitas pelo site da Ticketmaster a partir das 19h. Após uma pré-venda bem sucedida, que esgotou todos os ingressos disponíveis em duas horas, o público geral poderá adquirir ingressos para assistir até 45 artistas internacionais, incluindo nomes como Elton John, Foo Fighters, Stray Kids, Twenty One Pilots, Calvin Harris, Sepultura, Demi Lovato e muito mais.

Os ingressos disponíveis custam 870,00 a inteira e 435,00 a meia-entrada. Clientes Itaú tem 15% de desconto no valor da inteira, podendo pagar 739,50 no ingresso. Nesta edição, é possível também adquirir ingressos para a Comfort Zone, uma área exclusiva do festival localizada próxima ao Palco Mundo e que oferece uma visão privilegiada do local, além de bares e banheiros exclusivos. Os ingressos Comfort Zone custam 1.950,00 a inteira e 975,00 a meia, com 15% de desconto para clientes Itaú no valor da inteira. As formas de pagamento aceitas são Pix e cartão de crédito, e não há cobrança de taxa de serviço.

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Confira o line-up completo do Rock in Rio 2026:

4 de setembro

  • Palco Mundo: Foo Fighters; Rise Against; The Hives; Nova Twins.
  • Palco Sunset: Capital Inicial convida Dado Villa-Lobos; Hot Milk; Detonautas convida Biquíni; Di Ferrero.
  • New Dance Order: Steve Angello; GIU x Carola; ATKÖ ≠; Cat Dealers.
  • Espaço Favela: Rodrigo do CN; Hitmaker; GBZ7N.
  • Global Village: Paulinho Moska; Leela; Giovanna Moraes.
  • Supernova: Diogo Defante; Venere Vai Venus; Rock in Gil com Larissa Luz; Chady.

5 de setembro

  • Palco Mundo: Avenged Sevenfold; Bring Me The Horizon; mgk; Sepultura.
  • Palco Sunset: Bad Omens; Poppy; Black Pantera convida Nervosa; Malvada convida Day Limns.
  • New Dance Order: James Hype; Volkoder; Camila Jun x Eli Iwasa; Victor Lou.
  • Espaço Favela: Major RD; Canto Cego; Quantum.
  • Global Village: Korzus; Noturnall + Russell Allen; Rhegia.
  • Supernova: Supercombo; Lvcas; MC Taya; ZeRO.

6 de setembro

  • Palco Mundo: Calvin Harris; Black Eyed Peas; Nelly; Barão Vermelho – Encontro Formação Original.
  • Palco Sunset: Ne-Yo; Jota Quest toca Tim Maia; BaianaSystem; Calema.
  • New Dance Order: Meduza³; Casa Bonita | Brisotti & Viot; Liu; Sofi Tukker.
  • Espaço Favela: Xamã; Rael; Budah.
  • Global Village: Mohamed Ramadan; Mãeana; Bento Gil convida Flor Gil.
  • Supernova: João Gordo & Asteroides Trio em “Blitzkrieg Psycho Bop Ramones 50”; Matanza Ritual; Bayside Kings; O Escritório.
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7 de setembro

  • Palco Mundo: Elton John; Gilberto Gil; Jon Batiste; Luísa Sonza convida Roberto Menescal.
  • Palco Sunset: Laufey; Péricles canta Motown; Roupa Nova convida Guilherme Arantes; Vanessa da Mata convida Rubel.
  • New Dance Order: Fatboy Slim; Aline Rocha; Leo Janeiro & Simo Not Simon; Max Styler.
  • Espaço Favela: Belo; Mart’nália; Tiee.
  • Global Village: João Bosco; Joyce Moreno, Leila Pinheiro e Fernanda Takai; Wanda Sá.
  • Supernova: Alee; Zeca Veloso; Melly; Maui.

11 de setembro

  • Palco Mundo: Stray Kids; Alok; Hwasa; Nexz.
  • Palco Sunset: Jamiroquai; PJ Morton; Os Garotin convidam Duquesa; Jota.Pê convida Luedji Luna e Zaynara.
  • New Dance Order: Neelix & Vegas; Omiki; Departamento; Anna.
  • Espaço Favela: MC Cabelinho convida TZ da Coronel; Puterrier & MC Carol; Caio Luccas.
  • Global Village: Soulidified; Rio Bronx; Lambateria com Félix Robatto.
  • Supernova: Ananda; Isa Buzzi; Muse Maya; NandaTsunami.
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12 de setembro

  • Palco Mundo: Maroon 5; Demi Lovato; J Balvin; Pedro Sampaio.
  • Palco Sunset: Mumford & Sons; João Gomes & Orquestra Brasileira; Gilsons convida Daniela Mercury e Olodum; Criolo, Amaro & Dino.
  • New Dance Order: Alok pres. Rave The World; Alok & Family – Ekanta, Swarup; Gabe; Adam Sellouk; Bhaskar.
  • Espaço Favela: Timbalada; Priscila Senna; Soul de Brasileiro.
  • Global Village: Mestrinho; Hamilton de Holanda; Badi Assad.
  • Supernova: Delacruz; Milo J; Yago Oproprio; Celo Dut.

13 de setembro

  • Palco Mundo: Twenty One Pilots; Halsey; Lola Young; Ivete Sangalo.
  • Palco Sunset: Zara Larsson; Marina Sena convida Céu; Joelma convida Viviane Batidão; Carol Biazin convida Joyce Alane.
  • New Dance Order: John Summit; Roddy Lima; Illusionize; Dawn Patrol | Maz, Antdot, Riascode, Bakka.
  • Espaço Favela: Dennis; Suel; Marvvila.
  • Global Village: Haley Smalls; Lucy Alves; Kynnie.
  • Supernova: Sant; Bruna Black; Lourena; AR Baby.
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TAGS:
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O Som e a Fúria
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