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Cultura

Rock in Rio: Influencer fala de ‘divisão de turma da TV e da internet’

Patricia Ramos celebra espaço dado aos criadores de conteúdo no festival

Por Flávio Monteiro 5 set 2026, 19h37 | Atualizado em 5 set 2026, 20h50
Mulher negra de cabelos longos e cacheados, vestindo conjunto jeans e bandana azul, sorri e faz o sinal de chifre com a mão direita, em frente a um painel azul com logos da TIM e Rock in Rio
 (Lucas Teixeira/Divulgação)
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Patricia Ramos falou sobre a presença cada vez maior de influenciadores em espaços antes dominados por nomes da televisão e da música durante o Rock in Rio, neste sábado, 5. Para a influenciadora, a aproximação entre os dois universos é positiva e abre novas possibilidades profissionais.

“Hoje existe uma divisão da galera da TV para a galera da internet. E ver a galera da internet saindo dessa bolha e indo para a TV é muito legal, assim como é muito bom ver a galera saindo da TV, ali das novelas, dos filmes apenas, e entrando no mundo do digital. Então fico muito feliz em ver as marcas também dando essa oportunidade para a gente”, afirmou Patricia.

A influenciadora, que transita entre as duas plataformas, citou como exemplo sua participação na próxima temporada de Angélica Ao Vivo. “Agora vou estrear a próxima temporada de Angélica Ao Vivo, então estou na TV, estou aqui na internet, no digital. Para mim é muito bom migrar nesses dois mundos, e eu espero que cada vez mais pessoas, principalmente pessoas pretas assim como eu, tenham mais oportunidades”, completou.

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