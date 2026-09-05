Rock in Rio: Influencer fala de ‘divisão de turma da TV e da internet’

Patricia Ramos falou sobre a presença cada vez maior de influenciadores em espaços antes dominados por nomes da televisão e da música durante o Rock in Rio, neste sábado, 5. Para a influenciadora, a aproximação entre os dois universos é positiva e abre novas possibilidades profissionais.

“Hoje existe uma divisão da galera da TV para a galera da internet. E ver a galera da internet saindo dessa bolha e indo para a TV é muito legal, assim como é muito bom ver a galera saindo da TV, ali das novelas, dos filmes apenas, e entrando no mundo do digital. Então fico muito feliz em ver as marcas também dando essa oportunidade para a gente”, afirmou Patricia.

A influenciadora, que transita entre as duas plataformas, citou como exemplo sua participação na próxima temporada de Angélica Ao Vivo. “Agora vou estrear a próxima temporada de Angélica Ao Vivo, então estou na TV, estou aqui na internet, no digital. Para mim é muito bom migrar nesses dois mundos, e eu espero que cada vez mais pessoas, principalmente pessoas pretas assim como eu, tenham mais oportunidades”, completou.

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