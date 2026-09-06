Rock in Rio: Giullia Buscacio vive Carnaval o ano inteiro com ‘Os Donos Do Jogo’ e Vila Isabel

Giullia Buscacio esteve no Rock In Rio neste domingo, 6, para descansar entre as gravações finais da série Os Donos do Jogo, da Netflix, cuja segunda temporada está prevista para 2027. A personagem da atriz, Suzana, perdeu o marido, Búfalo (Xamã), e vai se tornar ainda mais gananciosa. “É uma das personagens mais desafiadoras da minha carreira, também uma virada de chave. Tem realmente um antes e depois da Suzana na minha vida. Ela é muito forte, fica claro quando vou para as ruas que pergunta sobre ela”, comenta.

A vida de Giulia se tornou um verdadeiro Carnaval em 2026, tanto por conta da novela e do novo desafio: primeira vez desfilando na Sapucaí como musa da Vila Isabel. “Eu tenho muito que aprender ainda, acho que as coisas tem prática para chegar lá. Eu já sabia (sambar), mas não da maneira que tem que ser para a Avenida”, explica.

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