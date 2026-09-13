Rock in Rio: Fátima Bernardes reage à repercussão de cara a cara com Willian Bonner

Fátima Bernardes revelou que já esperava a boa repercussão da entrevista com William Bonner em seu videocast, apresentado ao lado da filha, Beatriz Bonemer. O encontro, que mostrou um lado menos conhecido do jornalista, foi assunto entre o público.

“Eu tinha certeza de que as pessoas iam gostar desta entrevista, principalmente porque é muito verdadeira e porque eu e a Beatriz tínhamos como trazer um William que as pessoas não conhecem”, afirmou a apresentadora à coluna GENTE durante o Rock in Rio, destacando ainda a trajetória de sucesso do ex-marido, com quem foi casada por 26 anos: “Ele é uma pessoa que ninguém teria dúvidas que era um sucesso”.

No episódio, Bonner falou sobre aspectos pessoais e profissionais de sua vida, incluindo a mudança na forma como passou a ser abordado pelo público após deixar a bancada do Jornal Nacional. A conversa também trouxe reflexões sobre o casamento e a relação familiar dos dois.

Na conversa, Fátima também comentou um desejo profissional que ainda não realizou de apresentar um reality show. “Eu ainda não apresentei um reality mesmo, assim. Então isso eu tenho vontade de fazer”, disse. Ela ponderou, porém, que não há nenhum projeto no horizonte: “É só na categoria quem sabe um dia”.

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