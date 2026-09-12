Rock in Rio: Com barrigão de seis meses, Sabrina Sato fala sobre Carnaval
Apresentadora esteve na Cidade do Rock neste sábado, 12
Sabrina Sato chegou ao Rock in Rio neste sábado, 12, após passar a noite na quadra da Vila Isabel. Grávida, ela contou que o filho pode nascer entre o fim de dezembro e o início de janeiro e afirmou que pretende desfilar no Carnaval mesmo no pós-parto. “Claro que é uma responsabilidade grande, mas também é um prazer enorme. É como resgatar quem a gente é”, disse.
A apresentadora também falou sobre Zoe, sua filha com Duda Nagle, que já se prepara para ser irmã mais velha. “Ela já é uma filha superprotetora. Ela defende a mãe dela, as amigas dela na escola. Então, com certeza, se mexer com o irmão dela, ela vai defender”, afirmou.
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