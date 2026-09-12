Rock in Rio: Com barrigão de seis meses, Sabrina Sato fala sobre Carnaval

Sabrina Sato chegou ao Rock in Rio neste sábado, 12, após passar a noite na quadra da Vila Isabel. Grávida, ela contou que o filho pode nascer entre o fim de dezembro e o início de janeiro e afirmou que pretende desfilar no Carnaval mesmo no pós-parto. “Claro que é uma responsabilidade grande, mas também é um prazer enorme. É como resgatar quem a gente é”, disse.

A apresentadora também falou sobre Zoe, sua filha com Duda Nagle, que já se prepara para ser irmã mais velha. “Ela já é uma filha superprotetora. Ela defende a mãe dela, as amigas dela na escola. Então, com certeza, se mexer com o irmão dela, ela vai defender”, afirmou.

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