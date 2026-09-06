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Cultura

Rock in Rio: Bruna Griphao expõe detalhes de cenas de sexo em série de Cauã Reymond

Atriz interpreta uma garota de programa em 'Jogada de Risco'

Por Giovanna Fraguito Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 set 2026, 23h51
Mulher jovem de cabelos castanhos e lisos, com blazer preto cropped e top preto, sorrindo levemente em um evento noturno com iluminação vermelha e amarela, rodeada por uma multidão
Bruna Griphao no Rock in Rio 2026 (Giovanna Fraguito/VEJA)
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Bruna Griphao falou sobre os bastidores das cenas sensuais de Jogada de Risco, série do Globoplay criada por Cauã Reymond. A atriz, que interpreta uma garota de programa, destacou os cuidados adotados pela produção para tornar as gravações mais confortáveis e seguras.

“A gente teve um cuidado muito grande no set, na preparação. A gente contou com o apoio de uma coordenadora de intimidade. A direção foi muito cuidadosa, muito generosa, com poder de escuta. Todos esses fatores fizeram com que o que era difícil acabasse se tornando mais leve”, afirmou.

Bruna também celebrou o momento profissional e revelou o desejo de continuar na produção. “Não poderia estar mais feliz, mais grata com o momento de carreira que estou vivendo. A gente sabia que a série era boa, tem um potencial ainda para segunda temporada, terceira temporada. É o meu desejo, tem muita coisa para explorar”, disse.

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