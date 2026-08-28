Rock in Rio anuncia venda de últimos ingressos para show de Elton John

É oficial: a organização do Rock in Rio anunciou nesta quinta-feira, 27, que os ingressos à venda para o dia 7 de setembro estão em reta final. Isso significa que fãs de Elton John determinados a testemunhar o show de despedida do cantor têm poucos dias para garantir entrada no evento.

Aos 79 anos, Elton lida com a perda parcial da visão, mas segue na ativa tanto nos palcos quanto nos estúdios de gravação. Antenado, ele vem colaborando com múltiplos nomes da nova geração e lançou o disco Who Believes in Angels? ao lado da renomada Brandi Carlile em 2025. Sua mais recente faixa, Seein’ Stars (Elton John Version), foi disponibilizada nesta sexta-feira, 28, junto da banda de hardcore punk Turnstile, que passou pelo Brasil meses atrás como atração do Lollapalooza.

Elton já havia se despedido dos palcos, tendo encerrado a turnê de despedida Farewell Yellow Brick Road em 2023, cinco anos após apresentar o primeiro show da itinerância. Na época, porém, o astro não pôde se apresentar na América Latina. O show no Rock in Rio surgiu como chance de remediar a negligência. Depois dele, Elton viaja à Cidade do México e toca no Estadio Banorte em 2 e 3 de outubro.

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Para além da voz de Your Song, o dia conta com outro cantor que vem se despedindo dos shows: Gilberto Gil, 84, que encerrou a derradeira turnê Tempo Rei em março. Antes, o veterano da bossa nova Roberto Menescal também sobe no mesmo palco para apresentar o repertório que elaborou ao lado da jovem Luísa Sonza. O americano Jon Batiste completa o line-up principal.

Até o momento, apenas dois dias do Rock in Rio 2026 já esgotaram: o domingo 6, com o headliner Calvin Harris, e o sábado 12, no qual a banda Maroon 5 encerra a noite.

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