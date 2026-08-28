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Cultura

Rock in Rio anuncia venda de últimos ingressos para show de Elton John

Aos 79 anos, o pianista mais glamouroso da Inglaterra pousa na cidade maravilhosa para apresentação de despedida

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 ago 2026, 17h30
Elton John
Elton John (Jamie McCarthy/Getty Images)
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Rock in Rio anuncia venda de últimos ingressos para show de Elton John Priorizar nos meus resultados Google

É oficial: a organização do Rock in Rio anunciou nesta quinta-feira, 27, que os ingressos à venda para o dia 7 de setembro estão em reta final. Isso significa que fãs de Elton John determinados a testemunhar o show de despedida do cantor têm poucos dias para garantir entrada no evento.

Aos 79 anos, Elton lida com a perda parcial da visão, mas segue na ativa tanto nos palcos quanto nos estúdios de gravação. Antenado, ele vem colaborando com múltiplos nomes da nova geração e lançou o disco Who Believes in Angelsao lado da renomada Brandi Carlile em 2025. Sua mais recente faixa, Seein’ Stars (Elton John Version), foi disponibilizada nesta sexta-feira, 28, junto da banda de hardcore punk Turnstile, que passou pelo Brasil meses atrás como atração do Lollapalooza.

Elton já havia se despedido dos palcos, tendo encerrado a turnê de despedida Farewell Yellow Brick Road em 2023, cinco anos após apresentar o primeiro show da itinerância. Na época, porém, o astro não pôde se apresentar na América Latina. O show no Rock in Rio surgiu como chance de remediar a negligência. Depois dele, Elton viaja à Cidade do México e toca no Estadio Banorte em 2 e 3 de outubro.

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Para além da voz de Your Song, o dia conta com outro cantor que vem se despedindo dos shows: Gilberto Gil, 84, que encerrou a derradeira turnê Tempo Rei em março. Antes, o veterano da bossa nova Roberto Menescal também sobe no mesmo palco para apresentar o repertório que elaborou ao lado da jovem Luísa Sonza. O americano Jon Batiste completa o line-up principal.

Até o momento, apenas dois dias do Rock in Rio 2026 já esgotaram: o domingo 6, com o headliner Calvin Harris, e o sábado 12, no qual a banda Maroon 5 encerra a noite.

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