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Cultura

Rock in Rio: Ana Clara avalia atuação ríspida de Anitta no ‘Estrelas da Casa’

Apresentadora conversou com a coluna GENTE no festival

Por Tatiana Moura 13 set 2026, 19h30
Ana Clara sorrindo, com cabelos ruivos longos e soltos, vestindo blusa preta de gola alta, em frente a um painel laranja com logotipos da Seara
Apresentadora Ana Clara curte último dia do Rock in Rio (Edu Araujo/Divulgação)
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Ana Clara falou sobre a participação de Anitta como conselheira no Estrelas da Casa, da TV Globo. Desde o início do reality show, a cantora tem protagonizado diversas alfinetadas e momentos de sinceridade ao vivo. Em conversa com a coluna GENTE no Rock in Rio, a apresentadora destacou a dedicação da artista, afirmando que ela tem se envolvido com os participantes e contribuído com opiniões durante a rotina da atração.

Segundo Ana Clara, o envolvimento da cantora é uma prova de que ela acredita no projeto. “Se ela não quisesse, se ela realmente não estivesse curtindo, se ela não confiasse, acreditasse no projeto, ela nem iria. Então eu tinha certeza que ia ser assim, que ela ia se dedicar, que ela ia dar os pitacos dela, as opiniões dela. Eu tinha certeza”, declarou.

A apresentadora ainda destacou que Anitta, Belo e Junior têm entregado tempo e disposição à equipe. “Eles estão curtindo muito, estão entregando o trabalho deles, o tempo deles para a gente. Está sendo muito legal, muito bom deles na equipe”, completou.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

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